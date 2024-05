La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, que disponga el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de peculado de uso contra los congresistas Flor Pablo (No Agrupados) y Pasión Dávila (Bloque Magisterial).

De acuerdo con “Panorama”, ambos legisladores se habrían valido de recursos públicos asignados válidamente para la semana de representación con la finalidad de realizar actividades político-partidarios en Ayacucho y Puno, respectivamente.

🔴 #ÚLTIMO | PGE solicita el inicio de diligencias preliminares contra Flor Pablo Medina y Pasión Dávila Atanacio, congresistas de la república, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso. (1/2) pic.twitter.com/EqW2rUN0Vy — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) May 22, 2024

En su defensa, Pablo Medina negó haber usado su viaje de representación para promover su partido, denominado “Lo Justo”, y dijo que la actividad se realizó luego de su trabajo de fiscalización parlamentaria y en horas de la noche.

“Yo no fui a hacer campaña de recolección de firmas, a formar comités, a hacer una actividad (…) del partido (…)Yo no creo que acá hay un error porque todo el día he trabajado y sigo haciendo mis actividades políticas”, acotó.

En el caso de Pasión Dávila, participó el sábado 13 de abril en un evento para promocionar el partido ‘Todo con el Pueblo’. Se trata de la agrupación que es impulsado por el expresidente Pedro Castillo.

Según el dominical, el legislador pidió un pasaje al Congreso para viajar a esa región. Inicialmente dijo que solo había participado en una actividad del partido realizada en Lima. Sin embargo, luego reconoció el evento político en Juliaca.

MIRA AQUÍ: Denuncian que otros tres congresistas impulsaron la creación de partidos durante viajes pagados por el Congreso

Por ello, la Procuraduría solicita, entre otros actos de investigación, la recepción de declaraciones de los implicados, así como que se recabe documentación del Congreso y otras entidades vinculadas a los hechos denunciados.