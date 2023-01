La trabajadora del Parlamento que denunció al congresista Freddy Díaz (No Agrupados) por violación espera que los 21 congresistas que votaron en abstención para inhabilitarlo políticamente por diez años rectifiquen su decisión en el pedido de reconsideración.

En diálogo con RPP TV, indicó que la sesión del Pleno de este jueves 12 de enero es una oportunidad para que los legisladores que blindaron a Díaz Monago “hagan las cosas bien”.

“Mañana tienen la oportunidad de cambiar su voto, de rectificarse y hacer las cosas bien. Al menos algo deben hacer bien de todas las patrañas y cosas horribles que están haciendo dentro del Congreso”, expresó.

En ese sentido, insistió en que la medida contra el parlamentario le servirá para enfrentarse “de igual a igual” con él en el Poder Judicial. Finalmente, dijo esperar que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra el parlamentario.

“Si ellos ven bien realmente y se toman el tiempo de investigar bien el caso, ojalá lo hagan y me den mañana la oportunidad, con su voto. Es muy fácil abstenerse, pero ojalá puedan rectificarse y darme la oportunidad de enfrentarme de igual a igual con un ciudadano más”, subrayó.

“Tenía un poquito de esperanzas en el Congreso, pero ayer terminaron de matarlas y lo único que persigo y siempre he perseguido no es mi lucha en el Congreso, sino en el Poder Judicial y espero de corazón que sí, que le den la prisión preventiva. No tener que esperar muchos años, como ya se ha visto, para que el juez dicte una sentencia”, sentenció.

Declaraciones de la víctima del congresista Freddy Díaz. (Video: RPP TV)

Cabe indicar que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó nueve meses de prisión preventiva para el congresista Freddy Díaz, luego de formalizar investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de violación sexual.