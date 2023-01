El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), descartó que se pueda incluir una pregunta relacionada a una asamblea constituyente en las elecciones generales que se estarían adelantando, ya sea para le 2023 o 2024.

“No hay ningún espacio para poner ninguna pregunta de la asamblea constituyente si nos vamos a referéndum. Nos vamos a referéndum, si es que no se aprobara, solamente con las preguntas específicas que derivan de la Comisión de Constitución”, aseguró en declaraciones a la prensa.

Guerra García cuestionó los parlamentarios de bloques de izquierda como Perú Libre por haber exigido elecciones para el 2023 a pesar de que votaron en contra de esta posibilidad en reiteradas ocasiones.

Declaraciones de Hernando Guerra García

“Vamos a ver pues si ahora votarán por el 2023 o estarán en lo mismo: ‘No voto porque lo propone Fuerza Popular, porque no hay asamblea constituyente, o no voto porque Marx, Lenin o Maduro dijeron esto’. Es lo clásico de esta izquierda que tiene una doble moral y está llevando a nuestro país al caos”, aseveró.

El congresista fujimorista respondió así a otros legisladores como Vladimir Cerrón, de Perú Libre, quien aseguró que no cederán en su intensión de que se incluya una consulta para una asamblea constituyente en el adelanto de elecciones.

“Lo que dice Cerrón no es correcto, no es posible, no es constitucional. Lo único que se puede poner es la consulta si es que el adelanto de elecciones no pasa los votos necesarios. Es lo único que se puede preguntar, o también otros temas de reformas constitucionales que no han alcanzado el número de votos”, indicó.

Guerra García exhortó a que este viernes 27 de enero, en la sesión del pleno, el Poder Legislativo defina si es que procede o no su pedido de reconsideración para que el adelanto de elecciones ya no sea en abril del 2024, sino en el 2023. “Es obvio que se puede reconsiderar para octubre o la fecha en la que se pongan de acuerdo”, manifestó.