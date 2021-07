Conforme a los criterios de Saber más

*Con la colaboración de Ernesto Astonitas.

La presentación del primer gabinete de ministros ha generado rechazo en diferentes sectores políticos y de la sociedad civil. Las bancadas que conforman el Congreso advierten una situación de intranquilidad frente a las personas designadas. El cuestionamiento recae, sobre todo, en el presidente del Consejo de Ministros. Guido Bellido es investigado por presunta apología al terrorismo y ha demostrado tener una estrecha relación con Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción cuando ejerció el cargo de gobernador regional de Junín.

Frente a este panorama, legisladores de Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y el Partido Morado exhortan a que Bellido dé un paso al costado en su designación. Adicionalmente, plantean la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo reformule el Consejo de Ministros sería positivo para Fuerza Popular. Sin embargo, en Renovación Popular señalan que el tiempo para que ocurran las renuncias concluyó, aunque podría ser beneficioso.

Desde Perú Libre, el congresista Jorge Coayla dijo a El Comercio que una posible reconformación del gabinete es la “función” política de Castillo. Respecto a la designación de Bellido, comentó que, seguramente, “se han visto fortalezas en él”.

Reiteró que no se les informó sobre este encargo a su colega de bancada. “Aún no nos hemos reunido, no sabemos nada sobre eso”, agregó. Eso, sin embargo, no afecta el apoyo al presidente y su gabinete. “Indudablemente, [daremos el voto de confianza]”.

Un paso al costado y reformulación

Carlos Zeballos, vocero de Acción Popular, ha exhortado al presidente Castillo realizar cambios en el gabinete de ministros y que Guido Bellido dé un paso al costado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Lo que pedimos al presidente y le exhortamos es que puede haber cambios en el gabinete. Asimismo, pedir un gesto político a Guido Bellido, a que dé un paso al costado en aras de una gobernabilidad, en aras de hacer las cosas bien. Él no está preparado y debería hacer una mea culpa. Para ser primer ministro hay que estar preparado en varios aspectos, sobre todo en ser una persona de concertación, que llegue a los demás”, cuestionó Zeballos.

Consideró que no se condice el discurso de meritocracia -planteado por el jefe de Estado en su mensaje a la Nación-, frente a las designaciones ministeriales. “Es una falta de respeto a los técnicos que tenemos hoy. Si Castillo quiere cambiar la política, las estructuras, deberías empezar por darle la meritocracia a estos cargos ministeriales para tener resultados. Lo vamos a proponer porque hay varios ministros que no calzan”, añadió.

En cuanto a la cuestión de confianza que se tendrá que plantear al Congreso, Zeballos explicó que es algo que sigue en evaluación, pero que deben “ser inteligentes para hacer las cosas bien” y no caer en provocaciones. “Está en tela de juicio el tema de una vacancia, inclusive poder disolver el Congreso. No podemos seguir entablando disputas con el Ejecutivo”, consideró.

Mencionó también que es “una posición válida [las mociones de censura a ministros], pero que tendríamos que analizar”. “Si no se dan estos gestos políticos, claramente vamos a tener que ver otras acciones, pero ojalá no lleguemos a eso”, adelantó.

Vladimir Cerrón y Guido Bellido el día de la juramentación de Pedro Castillo en el Congreso. (Foto: Facebook Guido Bellido)

El Comercio intentó comunicarse con voceros de Podemos Perú, pero no recibimos respuesta. Sin embargo, el congresista Carlos Anderson consideró que sería “deseable” una reconformación del gabinete y que Bellido se aparte de la PCM.

“Creo que el gabinete Bellido, para no ser un gabinete fallido, necesita una recomposición. Espero que el presidente Castillo escuche que el pueblo del que tanto habla le está diciendo que no le gusta la conformación del gabinete, que Bellido no genera la confianza, no nos da la tranquilidad de ser un gabinete de unidad nacional, de los mejores”, dijo.

Reiteró que la salida de Bellido “sería más que deseable” para que permita que el primer gabinete de Castillo sea “de unidad nacional” . “Que dé calma y confianza. Los indicadores económicos se mueven en la dirección no deseada y crea un clima de confrontación innecesario. Y verificamos que quien manda no es Castillo, sino Cerrón”, agregó.

En cuanto al voto de confianza que tendrán que plantear en el Congreso no adelantó mayores pronósticos. “Hasta el último momento habrá que evaluarlo”, consideró.

El congresista Eduardo Salhuana, vocero de APP, también mencionó que Guido Bellido tiene serios cuestionamientos como para asumir la dirección de la PCM. Por tanto, consideran que el presidente Castillo puede volver a reflexionar la conformación del gabinete y que quedará en los fueros personales de Bellido su permanencia o no en el Ejecutivo.

“ Nosotros hemos señalado que el presidente Castillo debería reconsiderar la decisión del PCM y en general del gabinete dado el alto rechazo. Sí es pertinente que Bellido evalúe. Aceptar o no es una decisión personal. Si uno considera que la designación genera controversia, agrega inestabilidad, siempre es prudente reflexionarla”, dijo.

En cuanto a la confianza, si deberán otorgarla o no, señaló que se trata aún de un tema controvertido. “La decisión la debemos tomar de manera institucional, esperaremos que completen el gabinete y ver a quién ponen en el MEF”, precisó.

“Vamos a escuchar qué proponen y sobre eso tomaremos una decisión. Una primera opinión a lo que hay ahora, es una opinión complicada, una decisión que no acierta y trae más incertidumbre. No hay lectura a lo que la calle está pidiendo. Se está dejando llevar por temas ideológicos”, concluyó Salhuana.

En Avanza País comparten el planteamiento hecho por las demás bancadas. José Williams, vocero, se mostró a favor de que Bellido dé un paso al costado de la PCM. “Sí, porque Guido Bellido es ahora un agente de fricción, una persona que no va a servir mucho para poder dialogar . En el mismo gabinete hay personas que también de alguna forma tienen esas ideas. Entonces no va a ser una persona dialogante con el Congreso ni con el resto de la población”, indicó.

Cuestionó también que las figuras del gabinete no tengan experiencia en sus sectores. “Yo creo que debería reconsiderar a su primer ministro, porque no le va a ayudar en nada. El resto ya es decisión de él y no tiene otras personas para poder designar. [...] Creo que debe tener un poco más de visión para que haya una relación proactiva entre la ciudadanía y el Congreso”, dijo.

Williams comentó también que no han pensado en eventuales mociones de censura, pero considera que de esta designación se desprenden lecturas de provocación. “Una de ellas es una falta de visión en el corto y mediano plazo, y una provocación que va a generar obviamente problemas. También puede ser una estrategia mal hecha como para que se busque la no confianza. Estamos analizando todo ello y próximamente nos pronunciaremos”, concluyó.

Desde el Partido Morado, la congresista Flor Pablo considera que “sería lo más sensato” que Bellido renuncie a la PCM. “Está muy lejos de los principios que defendemos como partido, como el respeto a la diversidad, democracia, tiene expresiones homofóbicas, ha expresado su apoyo a Sendero Luminoso. No ayuda a avanzar y construir un escenario de gobernabilidad”.

Así también, cuestionó algunos perfiles del gabinete de ministros. “[El mensaje] no tiene correlato con la designación del premier y con algunos ministros que no tienen experiencia en el cargo. Uno no dice que sean figuras conocidas, pero hay buenos profesionales con experiencia en los sectores. Vemos al ministro de Trabajo, del Ambiente y la verdad no hay experiencia en varios de ellos”, mencionó. Remarcó que se trata, sobre todo, de contar con personas con el expertise adecuado. “El presidente dice que responde a un gabinete del pueblo. Nadie dice lo contrario. Efectivamente, que vengan con figuras regionales, pero con experiencia”, añadió.

La congresista indicó que, al margen del comunicado emitido por el partido en el que se pide no otorgar la confianza al gabinete, están en evaluación. “Ojalá dé un paso al costado el señor Bellido y ayude al gobierno a enfrentar esto. El ánimo del gobierno es no caer en la provocación y tenemos que evaluarlo con mucha calma”, concluyó.

La reconformación sigue siendo una salida posible

El congresistas Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, consideró que el alejamiento de Bellido y una reconformación del gabinete “siempre es posible dentro de las potestades de un presidente”. Por tanto, agregó, “está en la cancha del presidente de la República darle tranquilidad al país, o en la cancha del PCM dar explicaciones”.

“[¿Apelarían a plantear una reconformación?] Sería una decisión partidaria y aún no hemos aterrizado en esto”, agregó Guerra García.

Al igual que sus otros colegas, consideran las designaciones como “una provocación” que les plantea algunas posibilidades: “buscar nuevamente enfrentamientos con el Congreso o buscar su disolución”.

Consideró también que, antes de definir el voto de confianza que puedan otorgar o denegar, deberán escuchar al gabinete. “Hay que escuchar la presentación. Que antes puedan ocurrir cambios son decisiones que podría tomar el presidente”, agregó.

Agregó que sería oportuno oír a los sectores que estuvieron cerca a Perú Libre y luego se apartaron. “A ellos hay que demandarles también explicaciones, sería bueno escucharlos. Por último, tomar las cosas con preocupación, pero también inteligencia. No vamos a caer en provocaciones”, reiteró.

Desde Renovación Popular, las opiniones han disentido en cuanto a la figura de Guido Bellido. El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada, dijo este viernes a la prensa que han conversado con el primer ministro y consideran que “tiene una capacidad de conversación amplia”.

En cuanto a la investigación que le sigue el Ministerio Público a Bellido por presunta apología al terrorismo, Montoya respondió que escuchó estas declaraciones y “se han sacado de contexto”. Para reafirmarse, dijo que la fiscalía también lo está investigando “por algo que no he hecho”.

Sin embargo, una de las contradicciones que mencionó fue respecto a una Asamblea Constituyente, propuesta de Perú Libre y con la que desde Renovación Popular no comulgan. “Las personas se reconocen por sus hechos. Vamos a ver cómo actúa y trabaja. Me quita el sueño que pueda haber una Asamblea Constituyente o se quiera cambiar la Constitución, eso desestabiliza al país”, añadió.

El congresista Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, por el contrario, señaló que el primer ministro “ha tenido serios cuestionamientos, incluso es investigado por apología al terrorismo. Esa situación crea mucha más incertidumbre en torno al gobierno”.

Pero añadió también que se evaluará a las personas por “sus hechos” y que las consecuencias recaerán en el mismo gobierno.

“Si la falta de experiencia o profesionalismo les juega una mala pasada y comienzan a hacer de su gestión una ineficiente, los pasivos los tendrá que asumir Castillo y la responsabilidad será de él. Si está dispuesto a eso, será él quien responda”, advirtió.

Muñante comentó que no ve como una posibilidad una reconformación del gabinete o la salida de Bellido. “Creo que lo mantendrá y en ese sentido tomaremos una decisión. El tiempo de la renuncia ya pasó, hasta ayer creo era importante que Castillo le pida la renuncia a Bellido por los cuestionamientos. No ocurrió. Lo que esperamos es que jure el ministro del MEF y Justicia”, dijo.

“[¿Apoyarían la posibilidad de reconformación?] Si Castillo quiere evitar la confrontación en cuanto a los designados, será quien decida. [¿Pero sería positivo?] Si es que las personas que asumen tengan una mayor aprobación de parte de los sectores políticos, creo que sería positivo. Pero como digo, no creo que suceda. Vladimir Cerrón conduce los hilos del gobierno es quien ha puesto al congresista Bellido en la PCM”, agregó Muñante.

Finalmente, respecto al voto de confianza que tendrían que evaluar, mencionó que “más que nombres, lo que tenemos que evaluar son las políticas. Decidiremos en función a eso”.

En una ceremonia especial en Ayacucho, Guido Bellido juró este 29 de julio como presidente del Consejo de Ministros (Foto: twitter @pcmperu)

En evaluación

Ruth Luque, vocera alterna de Juntos por el Perú, dijo que personalmente hubiese “esperado como primer ministro una persona que genera niveles de confianza. Sin embargo, es una decisión que ha tomado el presidente Castillo. Lo que le corresponde al señor Bellido es expresar hacia el país su compromiso por el derecho de las personas, su compromiso con la gobernabilidad”.

Agregó que es necesario conocer la conformación final del gabinete de ministros. “Habrá que ver cómo se va a desarrollar el debate de aquí hacia adelante, es imposible proyectar una situación en este contexto sin tener hechos concretos”, dijo.

Consideró también que no hay razones para iniciar un debate sobre censuras o vacancias. Sin embargo, añadió que personalmente esperaba un gabinete “de otras características”. También dijo que no han tomado tomado aún una decisión como bancada para abordar voto de confianza.

Video recomendado:

También puedes ver: