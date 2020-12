El congresista Luis Valdez (Alianza para el Progreso) afirmó que su bancada se pronunciará sobre el caso de Humberto Acuña Peralta, sentenciado a 3 años y medio de prisión suspendida, cuando el Poder Judicial emita una resolución “definitiva”, en referencia al recurso de casación que interpuso el legislador tras la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de ratificar su condena.

“Somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, pero mientras no se pronuncie de manera definitiva no puedo disponer ningún tipo [de levantamiento de inmunidad]. Nosotros no vamos a blindar absolutamente a nadie, lo hemos demostrado hasta ahora y vamos a ser firmes, pero también respetuosos de la Constitución y la ley”, añadió.

El Décimo Juzgado Penal Unipersonal para Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo decidirá si varía o no la condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida por una efectiva, impuesta al congresista de APP.

El pasado 2 de setiembre la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó, por unanimidad, la condena de prisión suspendida contra Acuña Peralta y la inhabilitación por tres años para ejercer cualquier cargo público.

El tribunal lo halló responsable del delito de cohecho activo genérico en condición de cómplice. En diciembre del 2019, Humberto Acuña ya había sido condenado en primera instancia en calidad de cómplice del delito de cohecho activo genérico.

El caso se vincula a un soborno de S/750 que fue entregado por Díaz Bravo -con autorización y conocimiento de Acuña Peralta- para que convenza al policía anticorrupción, Joel Ugaz Cubas -hoy fallecido- para que lo favorezca en una investigación.

En declaraciones a los periodistas, señaló que la información preliminar que han recibido muestra que Acuña Peralta no ha tenido ninguna participación en el hecho por el cual fue condenado.

APP esperará fallo del PJ en última instancia para decidir situación de Humberto Acuña

“La conclusión, al menos de lo que hemos recibido como información para poder resolver o responder, es que en este caso el señor [Humberto] Acuña no ha tenido ni participación directa ni indirecta en el hecho”, expresó el legislador de APP.

Valdez negó cualquier blindaje a Humberto Acuña y mencionó que se produjeron algunas “arbitrariedades” en el proceso judicial seguido contra el hermano del candidato presidencial de APP.

“Cuando se pronuncie de manera definitiva la justicia, la ciudadanía verá el accionar y proceder de Alianza para el Progreso y en este y en caso del secretario general del partido, verán nuestra posición. Si nosotros intentamos escabullirnos o no responder a las decisiones jurisdiccionales, creo que con toda razón y justo derecho podrían objetarnos”, manifestó.

“Esperamos e invocamos al Poder Judicial a que se pronuncie de manera definitiva en este caso. Somos respetuosos de la Constitución y la ley porque creemos, al menos lo poco que conocemos del expediente, que han habido algunas arbitrariedades y tampoco eso lo podemos tolerar”, sentenció.

