El congresista José Cueto (Renovación Popular) se refirió este lunes a la situación de su colega Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), implicado en una presunta red de espionaje a favor del expresidente Pedro Castillo, y afirmó que desde su punto de vista ha sido “utilizado”.

En diálogo con Canal N, indicó que el objetivo del entorno de Castillo Terrones era ‘chuponear’ a sus opositores y advirtió que si la denuncia escala hacia algo más grave e ilícito, se le podría levantar el fuero a Cordero Jon Tay para ser investigado por la Fiscalía de la Nación.

“Personalmente creo que al señor Cordero lo han utilizado. Han visto a una persona que estaba en una comisión como la nuestra, [para] saber quiénes son realmente los opositores al Gobierno”, expresó.

“Si ha cometido una falta ética, la parte ilegal la verá el Ministerio Público y si después de esto da para más, seguramente [desde] el Congreso haremos una acusación después de lo que solicite la fiscalía, [que] se le levante el fuero para que continúen las investigaciones”, agregó.

Cueto Aservi también subrayó que si el legislador de Fuerza Popular ha utilizado alguna información confidencial recibida en la Comisión de Inteligencia, eso se sabrá en las investigaciones, sobre todo lo que habría generado.

“Si ha usado esa información de alguna manera, se va a saber y eso es un delito del cual no podrá escapar porque hay un compromiso de confidencialidad para no utilizar de ninguna manera, bajo ningún aspecto, la información que pueda haber escuchado u obtenido”, enfatizó.

Declaraciones de José Cueto sobre Luis Cordero Jon Tay. (Video: Canal N)

En otro punto, José Cueto aseveró que el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Raúl Alfaro, “no dijo la verdad” sobre sus presuntos nexos con Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, aunque consideró que no le parece una “mala persona”.

“Todo apunta a que aparentemente el general no dijo toda la verdad sobre la foto [de cumpleaños], no vaya a ser que aparezcan más que podrían señalar que tiene una vinculación más amical que la que se dijo al inicio”, acotó.

“He tenido mucha comunicación con el general Alfaro por temas de trabajo, no tengo relación de amistad directa con él, pero no me parece una mala persona. La fiscalía ya está llevando a cabo su trabajo, esperemos que lo haga”, sentenció.