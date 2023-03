En un audio difundido por “Panorama” se escucha a Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, asegurarle al oficial de la Marina en retiro Carlos Barba Daza (agente especial de la fiscalía) que tiene “luz verde” para iniciar con las interceptaciones telefónicas a los opositores del Gobierno de Pedro Castillo.

Dicho diálogo se dio luego del viaje a Panamá, a donde Barba Daza viajó del 11 al 13 de octubre junto al congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay para asistir a una feria de sistemas de inteligencia.

Barba Daza simuló haber contactado allá a un agente que podía interceptar celulares, útil para el “servicio de inteligencia paralelo” que ‘El Español’ quería crear contra la oposición de Castillo.

Barba Daza aseguró a ‘El Español’ que tal agente le había entregado un “demo” satisfactorio con la irrupción supuesta al celular de la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular).

‘El Español’ le contesta con mucha seguridad que sí hay dinero para traerlo y que se ponga a trabajar en el ilegal propósito.

Transcripción del audio

Barba: Y ya pues, oe, me entregó el “demo” pero no me responde nada. Ahora, él me dijo: “con esto, ya si ustedes quieren, conversamos”. Yo le dije más o menos cuál era la intención, ¿no?

‘El Español’: Ajá. Normal, que conteste y lo traemos pe´ hermano, a trabajar.

Barba: Ya, pues, pero ahí sí, tendríamos que a este pata traerlo…

‘El Español’: Sí, sí, está entendido, sí, sí. Normal. Lo cuadro. Con todo.

Barba: ¿Sí?

‘El Español’: Por eso te dije cuánto, cómo es.

Barba: Oe, ya, oe, escúchame, no quiero que se enfríe el tema del amigo este.

‘El Español’: Pero, manéjalo pues hermano, yo tengo luz verde, ya.

Barba: Pero ¿y el billete? /

‘El Español’: Pero te he dicho cómo va a ser.

Barba: Yo le pido cuánto es.

‘El Español’‘El Español’: Sí. / me avisas nomás, yo estoy al pendiente.

Barba: ¿Pero tenemos luz verde?

‘El Español’: Sí, sí, sí. Ajá.

Barba: Bacán.

El último sábado, Canal N difundió otro audio que revela las coordinaciones entre el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero, y el agente encubierto, Carlos Barba Daza, para viajar a Panamá y adquirir equipos de interceptación telefónica.

En el material se oye a Cordero preguntarle a Barba Daza a qué hora va a viajar y en qué hotel se va a hospedar. Luego, el parlamentario le dice para encontrarse y seguir coordinando vía WhatsApp.

De acuerdo a la tesis fiscal, ‘El Español’ - quien fue detenido el pasado 7 de marzo - sería el coordinador de una presunta red criminal que tenía como finalidad “atentar” contra los funcionarios del Ministerio Público y de la Policía que abrieron investigación a Castillo durante su mandato. Para ello, el vacado exmandatario le ordenó formar equipo paralelo de inteligencia.