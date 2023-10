El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se presentó ante la Comisión de Constitución este martes para sustentar el proyecto de ley que presentó para precisar las causas de remoción de su puesto hasta que se elija a su sucesor, así como para eliminar el concurso público para elegir a los defensor adjuntos de la Defensoría.

La iniciativa que presentó ante el Congreso en la que asegura que busca “fortalecer la Defensoría del Pueblo” indicó que tiene diversos objetivos, como cubrir servicios a nivel nacional y designar a comisionados con “enfoque cultural”.

También mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y específicamente cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, luego de la demanda competencial del Poder Legislativo contra el Poder Judicial, estableció que la encargatura del cargo de defensor del Pueblo no permite que ejerza totalmente sus funciones.

"También, el proyecto de ley presentado busca el cumplimiento de la sentencia del @TC_Peru, respecto a la continuidad en el cargo del defensor del pueblo", Josué Gutiérrez sustenta proyecto de ley en Comisión de Constitución de @congresoperu. pic.twitter.com/yLKls76vjP — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 31, 2023

En su exposición, Josué Gutiérrez recordó el fallo del 2022 del TC y, cuando Edgard Reymundo (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) criticó este intento por modificar la ley de la Defensoría del Pueblo para precisar que puede permanecer en el cargo hasta que se elija a su sucesor, insistió en que su objetivo no es quedarse en el puesto.

“No es que me quiera quedar [...] Lo que he hecho es proponer tal cual advierte el TC que no se puede dejar acéfala la institución”, señaló para luego también recordar que el Congreso puede destituirlo y quitarle la investidura.

Con relación a la modificación de la ley para eliminar los concursos públicos para designar a los adjuntos de la Defensoría del Pueblo, Gutiérrez aseguró que solo Jorge Santistevan y Beatriz Merino nombraron por concurso a estos funcionarios.

“En cinco periodos no ha habido ninguna convocatoria a concurso. Los adjuntos que han sido relevados de su cargo, ninguno de ellos estaba en su condición de defensor que haya ganado un concurso público”, aseguró.

El defensor aseguró que las adjuntías, como órganos de línea, no pueden ser elegidos por concursos públicos.