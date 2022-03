Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

En sus primeras declaraciones ante la fiscal Luz Taquire, en febrero pasado, Karelim López señaló a los parlamentarios Raúl Doroteo (Ica) y Juan Carlos Mori (Loreto) como parte de ‘Los Niños’, denominación que dio a un grupo de congresistas de Acción Popular (AP) que “obedecen todo lo que dice” el presidente Pedro Castillo, pese a ser parte de una bancada de oposición. Según su testimonio, estos también integrarían la supuesta mafia que opera desde el MTC.

López solo nombró a Doroteo y Mori, aunque indicó que había más legisladores de AP en ese grupo y prometió dar otros nombres en diligencias posteriores.

El 10 de marzo, la lobbista afirmó que ‘Los Niños’ son seis: además de Doroteo y Mori, nombró a Jorge Flores (Puno), Darwin Espinoza (Áncash) e Ilich López (Junín).

Flores, Espinoza y López ya habían sido mencionados debido a sus visitas a Palacio de Gobierno, pero recién con la declaración de López se confirmaría su pertenencia a la facción ‘oficialista’ de AP.

—El último nombre—

El sexto congresista es Elvis Vergara (Ucayali), además vocero de la bancada. En diciembre del año pasado, Vergara estuvo entre los parlamentarios de AP que se reunieron con Castillo en Palacio. En esa cita también estuvieron Ilich López, José Arriola y el presidente del partido, Mesías Guevara. En marzo, El Comercio informó que ‘Los Niños’ tienen al menos 20 visitas a Castillo y ministros.

Del grupo de ‘Los Niños’, López señala a Doroteo como “ejecutor de todo y el más activo que quería estar con el presidente a cada rato”.

—Coordinador—

Según la declaración de López del 10 de marzo, los legisladores de AP coordinaban con el abogado Auner Vásquez cuando era jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia. Vásquez, natural de Chota como Castillo, ocupó el cargo entre agosto y diciembre del año pasado, mes en el que el gobierno aceptó su renuncia. Antes, la contraloría había observado su nombramiento como personal de confianza por posibles conflictos de interés. López afirma que Vásquez “era pieza clave en la negociación” del gobierno con ‘Los Niños’.

Como parte de sus revelaciones, contó sobre la reunión que estos congresistas tuvieron con Vásquez para exigir cupos en el Ministerio de Vivienda. Sobre ese encuentro, que está registrado en el libro de visitas de Palacio, López declaró: “Ellos se reunieron el 14 de setiembre del 2021, cerca de las 8:00 o 9:00 pm., con Auner Augusto Vásquez Cabrera. […] Y [en ese momento] lo llaman a Bruno Pacheco porque es quien se encargaba de hablar con los ministros. No entraron al despacho del presidente, han entrado autorizados al despacho del asesor Auner Vásquez. En ese entonces, ya tenían todas las obras del MTC, pero en esa reunión fue específicamente para exigir puestos claves en el ministerio de Vivienda ”.

La lobista recalcó que “querían hablar con Geiner Alvarado, ministro de Vivienda, y también querían poner gente en otros programas, tales como Agua para todos, entre otros, en altos puestos. Bruno Pacheco no aceptó porque ya tenían obras en el MTC y querían copar otros puestos, querían cogobernar y por eso no aceptó”. Afirmó que incluso “sacaron los currículums de las personas y se los entregaron a Bruno Pacheco”. Aseguró que el exsecretario de Palacio, quien le contó sobre la cita, le entregó dos de estos CV “en salvaguarda luego de su renuncia”.

“Después de esa reunión, Bruno se molestó con Auner porque ellos [’Los Niños’] querían cogobernar. Acción Popular quería copar todos los puestos en el ministerio de Vivienda, Bruno Pacheco dijo que esto no estaba bien. El presidente Pedro Castillo lo apoyaba a Auner”, dijo.

En su declaración de febrero, López ya había revelado que ‘Los Niños’ se beneficiaban de obras del MTC a través de INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. Según su versión, estos parlamentarios estarían conectados con Alejandro Aguilar Quispe, verdadero dueño de la compañía y quien dio su firma “para que tenga participación con las empresas chinas en el otorgamiento de la buena pro en el MTC, y quienes ya han sido beneficiadas con contratos millonarios”.

Sobre las obras del MTC, López declaró el 10 de marzo que para direccionarlas “no se daba un diezmo”, sino un porcentaje del presupuesto. “[Era] el 5% cuando eran mayores de 30 millones [de soles]. Y en la que eran menos de 30 millones se daba el 10%”. Aseguró que la primera ‘repartición’ a los congresistas y miembros de la mafia fue en noviembre del 2021. El empresario Zamir Villaverde, cercano al presidente Castillo, “era el que se encargaba de repartir el dinero a los congresistas a través de su empresa de seguridad. De ese porcentaje también se beneficiaba Zamir Villaverde. Todos los integrantes de esta mafia se beneficiaban”, remarcó López.

–Descargos–

Darwin Espinoza rechazó lo declarado por López.

“Lo descarto, no tenemos participación en el Ministerio de Vivienda. [...] No hemos buscado ningún cogobierno ni ninguna participación en este gobierno”, dijo a este Diario. Agregó que la reunión del 14 de setiembre, a la que hace referencia Karelim López, fue programada con el presidente de la República, pero por una emergencia familiar no estuvo presente y fueron atendidos por el exjefe de Gabinete de Asesores, Auner Vásquez.

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, ratificó esta versión e indicó que. ante la ausencia del mandatario, se “delegó a su asesor recibirnos y tomar apuntes de los problemas más urgentes en la región de cada congresista”. Por otra parte, en comunicación con El Comercio, el legislador calificó de falso y absurdo el testimonio de la lobbista.

En tanto, Zamir Villaverde respondió a este Diario que lo dicho por López ante la fiscalía es “información falsa” y remarcó que “no conoce a ningún congresista”.

El Comercio se comunicó con el congresista Ilich López, pero se negó a responder sobre este tema. También se buscó la versión de los otros involucrados, pero no hubo respuesta.

Dato

El 9 de setiembre, el congresista Darwin Espinoza se reunió en Palacio con Auner Vásquez entre las 10:28 p.m. y las 12:17 a.m.