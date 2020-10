La Comisión Política Nacional del Frente Amplio pidió a la Comisión de Ética del Congreso que investigue de oficio al vocero de su bancada, Lenin Checco, tras la denuncia por presunto acoso laboral y abuso de autoridad de su exasesora Gabriela Salvador.

La dirigencia de la agrupación política consideró que -mientras duren las pesquisas en la Comisión de Ética - Checco debería dejar de ser vocero de la bancada y “brindar todas las facilidades para esclarecer la verdad, asumiendo toda la responsabilidad en los hechos que se le acusan”.

“Expresamos nuestra seria preocupación ante el contenido de la denuncia, que, de confirmarse como tal, constituiría una grave conducta antiética del congresista Lenin Checco, la misma que sería contraria a los principios y valores por los cuales lucha el Frente Amplio”, indica en un comunicado público.





Gabriela Salvador, quien postuló al Congreso por el Frente Amplio en las pasadas elecciones, acusó a Lenin Checco de haberle arrebatado su teléfono celular tras increparle ser parte de “un supuesto reglaje en su contra” conminándola a renunciar por temas de salud.

La exasesora dimitió este miércoles 7 de octubre al cargo e hizo pública su carta de renuncia a través de sus redes sociales. “Debo decir que nadie, por ningún cargo que ejerza, puede creer que se puedan vulnerar derechos”, exclamó.

“Ante los hechos ocurridos desde el domingo 3 de octubre del presente año, en el cual usted acudió a mi domicilio, para increparme el que estaba yo siendo parte de un supuesto reglaje en su contra, sin fundamento alguno y sin darme derecho a replica, y además, arrebatarme el celular personal [...] hasta hoy, cuando me recomienda presentar mi renuncia por temas de salud, mantenerme a su lado solo sería faltarme el respeto a mí misma”, escribió la exfuncionaria en su carta de renuncia dirigida a Checco.

“Esta no es la forma de hacer política, el país no merece esto. Este Congreso debió devolver legitimidad y ser mejor que el anterior. Volvimos a fallar”, sentenció.

Checco: Denuncia se da “en un contexto de pugnas dentro del Frente Amplio”

En comunicación con El Comercio, el congresista Lenin Checco rechazó las afirmaciones de su ex asesora.

“Nos preocupa que entre en un contexto de pugnas dentro del Frente Amplio […] no queremos pensar que uno de los bloques internos esté utilizando a personas para poder perjudicar a algunos dirigentes” , afirmó.

“Los cargos del personal del Congreso son de confianza […] ella comprometió a mi despacho, a partir de días anteriores decidí no contar con sus servicios y el día lunes le informé de mi decisión”, manifestó.

Dijo además que se allanará a cualquier investigación. “Ustedes han visto que a lo largo de estos meses, mi proceder en el Congreso y en mi vida personal no he tenido ningún problema”, remarcó.

Cuando se le preguntó sobre el pedido de la dirigencia del Frente Amplio para que sea separado de la vocería mientras duren las investigaciones, respondió “no, en lo absoluto, no hay forma de eso, no me van a separar”.

