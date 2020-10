Conforme a los criterios de Saber más

El último domingo, el partido Juntos por el Perú (JP) y el Movimiento Nuevo Perú (NP) hicieron público su llamado “a la unidad” al Frente Amplio (FA) a fin de lograr una “alternativa unitaria” en el marco de las Elecciones Generales del 2021. Tal convocatoria, sin embargo, encuentra a esta última agrupación en un escenario de confrontación interna en donde, incluso, se promueven las candidaturas presidenciales de dos exparlamentarios que son parte del Congreso disuelto: Marco Arana y Humberto Morales.

Si bien la convocatoria de Juntos por el Perú y Nuevo Perú es, según su comunicado, a “todas las fuerzas de la izquierda, a movimientos del campo popular, a ciudadanas y ciudadanos progresistas”, es con un sector del Frente Amplio con el que hay un mayor acercamiento.

La carta de Juntos por el Perú enviada a Marco Arana días antes del pronunciamiento público del último domingo. (Foto: El Comercio)

La pretensión, empero, data de fines del mes pasado, como da cuenta un documento al que accedió El Comercio. Se trata de una carta del 26 de setiembre, en la que Roberto Sánchez Palomino, presidente de JP, se dirige a Marco Arana, fundador del FA, planteando una “alianza política”.

En la misiva se da cuenta, además, de “intercambios comunicacionales” recientes con miras a “establecer un camino unitario”.

Consultado al respecto, Sánchez confirma la misiva y precisa que aún está a la espera de la respuesta de Arana. Este Diario intentó sin éxito comunicarse con este último; sin embargo, por lo mencionado por un dirigente cercano a él, todo parece indicar que el bloque encabezado por el exsacerdote y excongresista no está de acuerdo con forjar una coalición.

El llamado de Juntos por el Perú y Nuevo Perú al Frente Amplio. (Captura: Juntos por el Perú)

La división en el Frente Amplio

De acuerdo a lo que ha podido conocer este Diario, el origen de la más reciente división en el Frente Amplio se centra en la Comisión Política Nacional del partido, donde un sector liderado por Marco Arana —acompañado por los dirigentes Jorge Aparcana y Miryan Parra— convocó a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), órgano de mayor jerarquía y autoridad después del Congreso Nacional, que es la máxima instancia.

En dicha cita del 24 de agosto se desarrollaron elecciones internas para renovar a la Comisión Política, siendo Marco Arana designado coordinador general de dicho órgano partidario.

Sin embargo, otro bloque de la Comisión Política encabezado por los excongresistas Humberto Morales, Hernando Cevallos y Wilbert Rozas señala que fue un acto irregular, porque, el estatuto partidario indica que primero debió realizarse un Congreso Nacional que dé un balance partidario antes de cambiar a la dirigencia. Este grupo asevera tener a la mayoría de los 14 integrantes de la Comisión Política de su lado.

“Eso es una interpretación caprichosa”, comenta Aparcana en diálogo con este Diario. Señala que hay antecedentes similares y que el CEN optó por proceder a renovar a la Comisión Política, porque la gestión de la anterior venció en febrero del 2020 y se trataba de un asunto urgente con miras a las elecciones del 2021.

Añade que la nueva dirigencia ha iniciado su proceso de inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde finalmente se resolverá el conflicto. Este, según otras fuentes consultadas, incluso ha generado solicitudes de nulidad y hasta demandas de amparo contra las elecciones internas de agosto.

El comunicado tras el congreso del bloque del Frente Amplio ligado a Marco Arana. (Captura: Frente Amplio)

El siguiente capítulo de esta confrontación interna llevó a la realización de dos distintos congresos partidarios, cuyos resultados han sido difundidos en distintas cuentas de redes sociales de la misma organización política.

El primero se realizó el 26 y 27 de setiembre, denominado “III Congreso”. “Se ha acordado que el precandidato del Frente Amplio es el compañero Marco Arana, que la unidad es con los pueblos y organizaciones en lucha”, comenta Aparcana.

El otro, llevado a cabo el 29 y 30 de setiembre, se denominó “IV Congreso Nacional Partidario” y, entre otras medidas, ha llamado a elecciones para renovar a la Comisión Política Nacional.

Según el comunicado de esta facción, el excongresista Humberto Morales es el precandidato presidencial y, además, “se ha mandatado una política de alianzas” y “convocado a todas las fuerzas progresistas, de la izquierda, movimientos regionales y organizaciones sociales a trabajar procesos unitarios, sin ambigüedades y dobles discursos, mediante procedimientos democráticos, con renovación de los representantes y el respeto a la paridad y alternancia”.

Es este último bloque el que está expresamente de acuerdo con forjar una alianza electoral rumbo al 2021.

El pronunciamiento de la facción del Frente Amplio más cercana a Humberto Morales, a diferencia del bloque de Arana, sí busca alianzas electorales rumbo al 2021. (Captura: Frente Amplio)

Las posiciones en el FA sobre una alianza

De acuerdo al cronograma de las Elecciones 2021, el 12 de octubre es la fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas electorales y hasta el 29 de octubre se puede lograr la inscripción de la coalición. Es decir, quedan pocos días para que los partidos resuelvan sus controversias internas y lleguen a acuerdos con miras a otra etapa del calendario electoral: las elecciones internas.

Por lo pronto, cada facción del Frente Amplio parece tener ya una posición marcada. Aparcana, del bloque de Arana, reconoce haber tenido diálogos con Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, pero advierte: “No se trata de juntarnos por las elecciones, sino sobre qué objetivo político. Y en esa lógica hemos quedado en seguir conversando”.

Pero si bien afirma que “no se descarta la posibilidad de seguir dialogando”, considera que en las alianzas electorales se “terminan exponiendo candidaturas por delante y todo hace agua cuando se trata de repartir candidaturas y poder”.

Por ello, adelanta: “No es nuestra prioridad la unidad con la izquierda. Nos interesa la unidad con el pueblo, las organizaciones y movimientos de lucha con agenda, liderazgo. A la larga [las alianzas] terminan estableciendo candidaturas como prioridad”.

Juntos por el Perú, que tiene a Verónika Mendoza como aspirante a la presidencia, plantea una alianza con el Frente Amplio, que lidera Marco Arana. La relación política entre Arana y Mendoza no terminó bien tras las elecciones del 2016. (Foto: GEC)

A su turno, en base a lo acordado por el “IV Congreso”, Morales explica que “es fundamental la más amplia unidad de las fuerzas de izquierda progresistas. Todos los militantes tenemos que asumir la responsabilidad de que se concrete, haremos los esfuerzos desde nuestra esquina”.

En esa línea, Morales señala que ya se han dado conversaciones con Juntos por el Perú e incluso con Perú Libre y Democracia Directa. Como ha informado El Comercio, estos dos últimos partidos ya han adelantado su decisión de conformar la Alianza Nueva Constitución.

“Con Democracia Directa estamos alistando los documentos para firmar la alianza. Es algo ya avanzado. Con el Frente Amplio, de Morales, estamos en conversaciones y asistí cono invitado a su congreso, donde hice un llamado a la unidad”, comenta al respecto Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Finalmente, Morales considera que con miras a concretar una alianza de organizaciones de izquierda, debe ponerse por delante la “capacidad de renuncia”.

“Estas contradicciones se resuelven en las elecciones internas de un militante un voto. Nadie en su sano juicio va a pensar ser candidato presidencial si no ha pasado por las internas. Ahí se resuelve”, dice también sobre las tensiones en el Frente Amplio.

La espera de JP y más conversaciones

Al momento, entre JP y un sector del FA se han dado conversaciones informales. Desde la primera agrupación, Roberto Sánchez Palomino confirma que envió una carta formal a Marco Arana, aunque dice esperar aún la respuesta.

“Aguardamos que haya una respuesta positiva, lo haremos con mucha esperanza y bastante realismo. Estamos aguardando la comunicación institucional del Frente Amplio a esta iniciativa que le hemos planteado”, indica.

Asimismo, Sánchez admite que también se han dado conversaciones con representantes de Perú Libre y Democracia Directa. “No nos cerramos a ninguna alternativa ni posibilidad. Anteponemos bien los objetivos superiores. El desprendimiento y las condiciones para un gran acuerdo siempre están abiertas […] Una asamblea constituyente, una nueva Constitución, una nueva república, un nuevo contrato social entre economía, Estado y sociedad. Con esos bemoles, reiteramos esa voluntad amplia de lograr un gran acuerdo patriótico y popular”, acota.

Días atrás, este Diario informó que el sector de Juntos por el Perú más interesado en la alianza con Perú Libre y Democracia Directa era el encabezado por el fundador de la agrupación, Yehude Simon.

Un antecedente poco alentador

Verónika Mendoza, hoy afiliada a Juntos por el Perú con miras a las elecciones 2021 y precandidata presidencial de dicha agrupación, ya tentó la presidencia de la República en los comicios generales del 2016, pero con el Frente Amplio.

Mendoza estuvo afiliada al Frente Amplio entre el 2015 y 2018, luego de su paso por el Partido Nacionalista Peruano, con el que fue electa congresista en el 2011.

Aunque Mendoza ya se ha afiliado a JP, el registro aún no aparece en Infogob.

El FA logró 20 escaños en el 2016, pero luego de un año de disputas internas y públicas la bancada se dividió, forjándose un bloque denominado Nuevo Perú.

Para las elecciones congresales de enero del 2020, el Movimiento Nuevo Perú, que aún no logra su inscripción, realizó un acuerdo político con Juntos por el Perú. Incluso, previamente hubo conversaciones con Perú Libre para concretar una alianza electoral, pero esta no llegó a buen puerto. JP, finalmente, no pasó la valla electoral en aquella ocasión.

