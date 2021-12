Conforme a los criterios de Saber más

Una expareja del congresista Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) lo acusó de agresión física, acoso y difusión de un video íntimo en Internet.

La mujer, quien mantuvo en reserva su identidad, contó al programa periodístico “Panorama” que fue golpeada en reiteradas ocasiones por Cordero mientras mantuvo una relación con él.

“Me pateó incluso la garganta hasta no poder hablar dos días. Una patada más fuerte me pudo haber roto la traquea. [...] Hubo muchas ocasiones en las que me agredió, de las cuales yo tengo fotografías. Incluso, cuando postuló en el 2011 también para congresista y yo lo acompañaba a todos lados. Ahí también fue una agresión tan fuerte que mis brazos estaban amoratados y tuve que decir que me había accidentado. Todo el mundo lo sabe”, contó.

La mujer aseguró que realizó una denuncia policial contra Cordero, pero no continuó con la acusación por temas económicos.

Además, dijo que tras terminar la relación con él, tuvo que irse de Lima por temor.

De acuerdo con la denunciante, Cordero intentó ubicarla en reiteradas ocasiones y, como ella no le respondía, difundió un video íntimo en una página de pornografía en Internet.

“En el 2018, publicó unos videos íntimos en una página pornográfica donde suele estar. Publicó sin mi consentimiento. [...] Él se encargó, en todo mi entorno familiar [y] laboral, de diseminar [el video]. Me arruinó la vida en ese momento. Mi esposo pagó a un informático para que pueda hacer el retiro de eso. Incluso en esa ocasión, su hermana, la señora María Cordero, me dijo: ‘Para qué te metes con él, pues’”, relató.

Consultado sobre la denuncia, el congresista aseguró a El Comercio que recabará “documentación pertinente” antes de responder por esta denuncia.

Cordero es secretario de la Comisión de Inteligencia del Congreso.

VIDEO RECOMENDADO:





TE PUEDE INTERESAR: