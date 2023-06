María del Carmen Alva, legisladora de Acción Popular, indicó que no tiene que ofrecerle disculpas a su colega Francis Paredes, del Bloque Magisterial, por insistirle que vote a favor de la aprobación de la bicameralidad, pues consideró que “no pasó nada” y “no le ha faltado el respeto” , pese a que las imágenes televisivas muestran que le jala el brazo y cierra con fuerza su tablet.

Tras lo ocurrido durante la votación de la bicameralidad, la parlamentaria señaló que tiene “buena relación y mucha cercanía” con Paredes, ya que ambas forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Negó que haya ejercido presión a su compañera y que “solo la estaba convenciendo”.

“Yo cuando converso, cuando hablo con la gente yo abrazo a la gente y agarro a la gente, yo no maltrato a nadie”, expresó Alva ante los periodistas.

LEE AQUÍ: Perú Libre rinde homenaje al padre de Vladimir Cerrón en instalaciones del Congreso

“Hemos estado conversando, de hecho, han venido otros congresistas para tratar de convencer, ese es nuestro trabajo, ya que faltaba un voto”, agregó.

Versión de Francis Paredes

Por su parte, Francis Paredes también trató de minimizar lo sucedido y afirmó que no tiene “ningún problema” con Alva, por lo que remarcó que no la denunciará ante la Comisión de Ética, pues no se siente agredida.

“Hay que entender que cada uno tiene diferentes formas de expresar sobre algunos proyectos de ley”, expresó ante Canal N.

“Yo la respeto, entiendo la manera que ella quiera expresar de repente su sentir, yo no tengo ningún problema. Yo conozco a Maricarmen y sé que tiene buena onda, cuando algo le apasiona le pone todo el punche, yo la entiendo”, añadió.