Rafael Belaunde Llosa, exministro de Energía y Minas, informó que el partido Libertad Popular, el cual encabeza, logró su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de Twitter, Belaunde Llosa también mostró un documento enviado por Fernando Rodríguez Patrón, director del ROP, a Jesús Haro Cabello, personero legal del partido Libertad Popular, en el que le informa que ya culminó el proceso de inscripción de dicha agrupación.

Inscritos.Gracias a todos quienes se sumaron a este emprendimiento. Plantearemos una alternativa a la decadente política actual y cumpliremos, tras 200 años,la trunca promesa de nuestra República: un país para todos, libre, próspero y soberano. Un digno legado a nuestros hijos. pic.twitter.com/JT0tF0EhZ7 — Rafael Belaunde Llosa (@BelaundeRafael) June 8, 2023

“Inscritos. Gracias a todos quienes se sumaron a este emprendimiento. Plantearemos una alternativa a la decadente política actual y cumpliremos, tras 200 años, la trunca promesa de nuestra República: un país para todos, libre, próspero y soberano. Un digno legado a nuestros hijos”, expresó Rafael Belaunde Llosa en redes sociales.

La agrupación política está encabezada por Rafael Belaunde Llosa e integrada por otros exministros como Pedro Cateriano y Diana Álvarez-Calderón.

Superó tacha

En mayo pasado, el Registro de Organizaciones Políticas declaró como infundada la tacha que se había presentado contra la inscripción del partido Libertad Popular.

En su tacha, el ciudadano Antonio Valentín Barrenechea Aguilar había argumentado que no cumplieron con los requisitos establecidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) por el contenido de su estatuto, no cumplir con el requisito de paridad de género y no tener al menos cincuenta afiliados en todos sus comités partidarios.

Tras recibir la respuesta por parte del personero legal de Libertad Popular, Jesús Marcelino Haro, el ROP evaluó que sí cumplía con los requisitos exigidos y que cuenta con más afiliados por comité partidario que el mínimo exigido por ley.