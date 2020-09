El presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), declaró en sesión permanente al pleno mientras se encuentra a la espera de recibir la transcripción completa de los audios del presidente Martín Vizcarra, donde conversa con diversos funcionarios respecto a su versión de las visitas de Richard Cisneros, mejor conocido como Richard ‘Swing’. Tanto dentro como fuera de la Junta de Portavoces ya se habla sobre la posibilidad de una vacancia presidencial.

Merino explicó que la Comisión de Fiscalización convocará a una sesión extraordinaria para aprobar el deslacrado de todos los testimonios brindados hasta la fecha sobre el Caso Swing.

Dicha comisión es presidida por el legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), quien este jueves presentó tres audios del Presidente Martín Vizcarra ante el pleno.

La comisión de Alarcón tiene facultades de comisión investigadora para el Caso ‘Swing’. El deslacrado de los testimonios permitirá realizar un cruce de información con lo escuchado en los audios revelados.

En el primer audio, el mandatario Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca sobre la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno. Según lo escuchado, se le instruía a Roca a asegurar que recibió a ‘Swing’ pero, tras comunicarse con el despacho presidencial, corroboró que no había reunión pactada y le negó la entrada.

“Hay dos [visitas] más que lo asume Mirian Morales, porque fue conmigo. Y uno, entiendo fue con usted, que Karem [Roca] lo está asumiendo” , se escucha decir a una funcionario no identificada, quien le reporta al presidente Vizcarra.

El jefe de Estado contabiliza cinco ingresos de Richard ‘Swing’ a Palacio. “Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son los que están registrados, y hay tres que no [...] uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Ahora, sobre esos, yo no tengo responsabilidad. ¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces” , recapitula Vizcarra tras el reporte de sus funcionarios.

“Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir [...] yo recuerdo, sí, claramente, una vez y seguramente puede ser una segunda vez... y una tercera vez, tendría que ser muy difícil” , acota el mandatario sobre la versión que dará respecto a las visitas de ‘Swing’.

La Junta de Portavoces recibirá la transcripción completa de los audios -que en conjunto son más de dos horas- a las 3:00 p.m. “Se declara en sesión permanente a todos los congresistas para que, de acuerdo a la reunión de portavoces, se puedan tomar decisiones en el marco estricto de la Constitución y el Reglamento del Congreso”, afirmó Merino.

Junta clave

Los voceros parlamentarios se reunieron apenas terminaron de escuchar los estratos de los audios de Vizcarra presentados en el pleno. Fuentes legislativas presentes en dicha reunión indicaron que todos calificaron como “grave” el contenido revelado, sobre todo el del primer audio donde se revela la estructuración de la versión que daría el presidente Vizcarra sobre las visitas de ‘Swing’.

“Algunos [voceros] hablaron de la vacancia, pero dijeron que se lleve el caso dentro del debido proceso para que no se vaya a caer [el proceso]”, refirió la fuente.

Es por ese motivo, según otra fuente consultada, que se ha pedido que se levante la reserva de los testimonios brindados en la Comisión de Fiscalización. Esto permitirá un cruce de información. Otros portavoces pidieron que se realicen pericias a los audios recibidos.

Fuera de la Junta de Portavoces también se ha comenzado a hablar sobre la posibilidad de la vacancia. “Habría que ver si hay una posible permanente causal de moral [sic]. Tendremos que tomar decisiones. En la próximas horas se tomará una decisión. Hay que respetar el debido proceso y el Congreso tomará una decisión en conjunto” , afirmó el legislador Felipe Castillo (Podemos Perú, Lima) al Canal del Congreso.

El parlamentario quiso referirse al artículo 113 de la Constitución donde se establece que al presidente de la República se le vaca por “su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso".

Sobre los alcances de este artículos existen diferentes análisis de constitucionalistas. Omar Cairo aseveró, en su cuenta de Twitter, que el contenido de los audios no coloca al Presidente Martín Vizcarra en ninguna de las causales de vacancia estipuladas en la Carta Magna.

Por la misma vía, el constitucionalista Luciano López respondió que existen dos antecedentes parlamentarios donde la conducta del presidente dieron lugar a tramitar mociones de vacancia por incapacidad moral: Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. “En el primero se aprobó la vacancia, en el segundo, no”, recordó.

En esa línea, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, acotó: “La incapacidad moral es la única posibilidad de vacar a un presidente que denigra la investidura de Jefe de Estado. E una figura política, pues depende de una mayoría calificada”.

Los criterios que adoptará el Congreso se conocerán a través de la Junta de Portavoces.

