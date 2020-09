La bancada del Frente Amplio presentó una moción para crear una comisión investigadora sobre los tres audios revelados por el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), y que involucran al presidente Martín Vizcarra.

La moción se presenta en la previa al debate y votación de la admisión de la moción de vacancia presidencial por un presunto encubrimiento y obstrucción de la justicia que se imputa al jefe de Estado por el contenido de los referidos audios.

En los audios en cuestión, el presidente Martín Vizcarra conversa con diversos funcionarios respecto a su versión sobre las visitas de Richard Cisneros, mejor conocido como Richard ‘Swing’, en Palacio de Gobierno.

En un pasaje de la conversación, el mandatario contabiliza cinco ingresos de Richard ‘Swing’ a Palacio.

“Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son los que están registrados, y hay tres que no [...] uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Ahora, sobre esos, yo no tengo responsabilidad. ¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces", recapitula Vizcarra tras el reporte de sus funcionarios.

Jornada agitada

Este jueves, 31 congresistas provenientes de seis bancadas presentaron la moción de vacancia. La votación para la admisión de dicha vacancia se debe realizar este viernes, pero antes del debate se pidió completar la ratificación de la reforma constitucional que impide la postulación de sentenciados en primera instancia. Esta fue aprobada con 111 votos a favor.

Tras ello, el presidente del Congreso Manuel Merino suspendió la sesión plenaria.

En medio de todo esto, la bancada del Frente Amplio ingresó a trámite una moción para crear una comisión investigadora sobre los audios que impulsaron la vacancia.

La vocera alterna de la bancada, Rocío Silva Santisteban (Lima), explicó a este Diario que su propuesta cuenta con el apoyo de las bancadas del Frepap y el Partido Morado.

Las tres bancadas no firmaron la moción de vacancia presidencial.

El Frente Amplio propone que, en 20 días calendario, una comisión investigue la presunta responsabilidad penal del presidente Martin Vizcarra y otros en los hechos (audios) dados a conocer el jueves, en el pleno. La comisión estaría integrada por un representante de cada bancada parlamentaria.

“Que, en los audios presentados, se puede apreciar conversaciones entre el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y personal del Despacho Presidencial, donde los participantes al parecer están concertando sobre la versión que deben proporcionar a las autoridades del Ministerio Público y el Congreso de la República en el marco de las investigaciones por el caso de la presunta contratación irregular de Richard Cisneros [...] evidenciando la intención de los involucrados de ocultar los hechos y obstaculizar dichas investigaciones” , señala la moción en su exposición de motivos.

