El congresista Raúl Doroteo (Acción Popular) negó haber recortado el sueldo a una extrabajadora de su despacho, pero admitió que la visitó en su casa para –según dijo- indagar personalmente por sus constantes faltas y licencias laborales debido a su estado de gestación.

En entrevista con Canal N, indicó que ha sido acusado “calumniosamente” por la exfuncionaria y dijo que pese a ello se ha sometido a las investigaciones y que incluso le solicitó al Ministerio Público que allane su vivienda y su despacho congresal.

“Niego categóricamente jamás le he pedido un sol. Ella lo ha dicho: ‘yo con el congresista no cruzo palabra, al congresista nunca le di’. Qué versión puede sostener”, expresó al negar que le haya exigido más del 50% de su tarjeta de navidad.

“Completamente falso (que la haya amenazado con contratar a otra persona). ¿Cómo se puede demostrar? Esto se puede corroborar con algún depósito o retiro que he hecho. Para qué alargar el escándalo. ¿Qué busca? Este complot de hacerme daño. ¿Quería gozar S/8 mil sin trabajar para el Estado, con beneficios sin trabajar?”, aseveró.

Declaraciones del congresista Raúl Doroteo. (Video: Canal N)

Denuncia complot en su contra

En ese sentido, Doroteo Carbajo acusó a la extrabajadora de armar un complot en su contra y dijo que a excepción de ella, conoce a los demás servidores que laboran con él desde hace varios años.

“Este complot nace con un familiar que ella ha tenido acá trabajando en el Congreso, que la recomendó y la ha metido definitivamente, una jovencita con falta de experiencia y que el Congreso ya tomó cartas en el asunto”, acotó.

“Nosotros somos congresistas de provincias, de Ica, de Pisco. En Pisco todos nos conocemos, pueden decir de qué familia procedo yo y qué familia es la otra señora. Nosotros de preocupación, porque su madre, lamentablemente, iba a justificar su inasistencia (la fui a ver). Conozco a la mamá –a excepción de la hija- y ella puede dar fe”, añadió.

Raúl Doroteo señaló que entre octubre y noviembre comenzaron las faltas de la extrabajadora y que eso se puede corroborar mediante las cámaras de seguridad del Congreso. También la acusó de “abusar” de su estado de gestación para justificar sus inasistencias.

“Nosotros por la propia norma teníamos que acceder a su pedido. No podíamos comunicar al Congreso [porque] es un cargo de confianza, hoy estás, mañana no. No necesitas razón, motivo ni impulso para que tú puedas quitarle la confianza a cualquier trabajador”, manifestó.

“Yo he ido (a visitarla) por su inasistencia. Fácil es de comprobar si esa tarjeta me la ha dado ella o si ella ha retirado. El voucher es tan simple y sencillo, si yo hago un retiro me tienen que dar un voucher y si hay voucher nos allanamos, pero si no hay no puede hacer una falsa declaración”, sentenció.

Declaraciones del congresista Raúl Doroteo. (Video: Canal N)