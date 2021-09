Conforme a los criterios de Saber más

Los expresidentes Manuel Merino y Francisco Sagasti han enviado oficios a la presidencia del Congreso solicitando se les otorgue pensión vitalicia. Martín Vizcarra también anunció que presentará su pedido. Este beneficio sale de las arcas del Poder Legislativo que ya desembolsa S/78 mil soles mensuales en exmandatarios. Pero no son los únicos beneficiados, pues más de 160 excongresistas reciben una pensión que, al mes suma, un total de S/ 1 millón.

El debate sobre la pensión de los expresidentes no es nuevo. Desde el 2016 se presentaron iniciativas para modificar los beneficios que reciben. En el 2017, la Mesa Directiva de este período acordó retirarle algunos de estos beneficios al exgobernante Alejandro Toledo, sobre quien ya pesaba una orden de captura y 18 meses de prisión preventiva por los US$20 millones en coimas que habría recibido de la empresa Odebrecht.





Los beneficios que recibía el expresidente, además de una pensión, era un automóvil que tenía en calidad de préstamo, los 150 galones mensuales de gasolina para ese vehículo, una persona asignada en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con un sueldo no mayor a S/ 3.700.

En el período 2020-2021 se quiso eliminar la pensión, y se llegó a aprobar una ley, pero esta fue observada por el presidente de entonces, Francisco Sagasti, quien días después pediría la pensión para él mismo.

La observación fue presentada el 19 de julio pasado, después del cierre de la última legislatura, por la cual los congresistas no tuvieron tiempo para aprobarla por insistencia.

Pensionista Cargo atribuido en planilla del Congreso Monto recibido mensualmente Pedro Pablo Kuczynski Expresidente (2016-2018) S/ 15.600 Alejandro Toledo Expresidente (2001-2006) S/ 15.600 Ollanta Humala Expresidente (2011-2016) S/ 15.600 Pilar Nores Sobreviviente de expresidente Alan García S/ 7.800 Menor de edad Sobreviviente de expresidente Alan García S/ 7.800 Nilda Jara Sobreviviente de expresidente Valentín Paniagua S/ 15.600

Cuando un expresidente fallece, su pensión pasa a los herederos inmediatos, y esto se puede observar en dos casos. En los otros tres exmandatarios elegidos en comicios que tenemos con vida, surge la polémica porque todos están involucrados en investigaciones fiscales.

En el caso de Toledo , si bien se le deposita la pensión, este no la recibe. En enero del 2020, la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado ratificó la resolución que dispuso el embargo de sus pensiones y gratificaciones. Un documento de la Dirección General Parlamentaria, al que accedió este Diario, muestra que, entre setiembre del 2019 y febrero del 2020, el Poder Judicial retuvo S/ 4.500 mensuales. Del resto del dinero no supieron dar especificaciones en el Parlamento

Humala viene siendo investigado, pero no tiene ningún inconveniente para cobrar su pensión. El líder del Partido Nacionalista renunció a su pensión de militar, tras 25 años de servicio, aunque su último título registrado es como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con una pensión superior a los 15 mil de presidente de la República. Pese a ello, se quedó con la pensión del Congreso.

“El cargo de presidente es muy especial, junto con todo el esfuerzo y responsabilidad de su trabajo, después de ese trabajo no puede trabajar en la empresa privada o dando conferencias para privados porque eso se confunde con la labor que le prestó a la Nación. Sus trabajos deberían ser siempre en servicio a la Nación. En el caso del expresidente Ollanta se da el caso que siempre ha trabajo para la nación: 25 años en el Ejército y 5 años en la Presidencia”, refirió Cynthya Montes, secretaria de prensa del Partido Nacionalista.

En el nacionalismo han evaluado el caso, y aseguran que una norma que elimine la pensión no procedería. “La pensión no se elimina con un proyecto de ley sino con un fallo de la justicia constitucional, por tener carácter de derecho humano. Por ejemplo, con una Ley no pueden volarse Pensión65, o la 19990, tienen carácter de inviolable porque cada año, en el caso del presidente por 30 años tuvo reducido su sueldo por pensión”, dijo Montes.

Estos beneficios tenían sentido con la Constitución de 1979 cuando los exmandatarios, una vez terminada su gestión, eran designados senadores vitalicios. Pero eso cambió con el sistema unicameral.

El abogado constitucionalista Luciano López indicó que ni Merino ni Sagasti deberían obtener la pensión en mención porque solo fueron “encargados”. “En mi opinión, para ningún presidente del Congreso que haya asumido las funciones de presidente de la República le corresponde pensión vitalicia”, expresó López en entrevista con RPP. “Ellos estuvieron encargados de las funciones, entonces cómo les vas a dar una pensión como ex presidente de la República si nunca fueron elegidos como presidente de la República (por elección popular)”, acotó. Sin embargo, el beneficio ya lo viene recibiendo la viuda de Valentín Paniagua, quien fue presidente durante la sucesión constitución del 2000-2001.

¿Y los excongresistas?

En la planilla del Congreso figuran cerca de 700 pensionistas, entre expresidentes, excongresistas y extrabajadores parlamentarios. En el caso de los excongresistas suman 165 beneficiados cuya suma mensual asciende a S/ 1′048.614.

Al asumir funciones, el congresista tiene tres opciones: afiliarse al sistema privado de pensiones (las AFPs), al sistema público de pensiones (la ONP) o al fondo de pensiones a cargo de su partida. La pensión máxima de este último rubro equivale a 2 UIT (a la fecha, unos S/ 8.800).

Hasta la fecha, solo un congresista del periodo disuelto 2016-2019 figura como pensionista en esta opción a cargo de la planilla del propio Parlamento. Se trata de la fujimorista Luz Salgado, extitular del Parlamento.

Exparlamentarios pensionistas Último período de gestión Monto recibido en agosto 2021 Luz Salgado 2016-2019 S/ 5.343 Rómulo León 1985-1990 S/ 5.101 Moisés Tambini 1985-1990 S/ 5.420 Judith de la Mata 2001-2006 S/ 5.417 Humberto Falla 2006-2011 S/ 5.417 Víctor Mayorga 2011-2016 S/ 7.507 José Anaya 2006-2011 S/ 7.257 Mercedes Cabanillas 2006-2011 S/ 7.422 Doris Sánchez 2001-2006 S/ 8.800 Daniel Espichán 1995-2000 S/ 8.800

El ex Oficial Mayor José Cevasco indicó que esta pensión no significa una “jubilación”. Es decir, un congresista podría suspender su pensión si vuelve a postular.

Yehude Simon figuraba en la lista de pensionistas en su calidad de “exdiputado”. Según explicó Simon a este Diario, se acogió al régimen desde 1990 tras su periodo de cinco años como diputado de la Izquierda Unida. En las planillas legislativas figura que en abril recibió S/ 11.460, pero Simon aseguró que percibe S/ 4.800.

En el 2011, Simon volvió a ser elegido como congresista en el sistema unicameral, por lo cual su pensión se congeló cinco años. “Deje de percibir pensión desde 2011 al 2016. Volvió al concluir. No se puede percibir doble sueldo salvo seas docente. He servido al Estado durante 35 años”, refirió a El Comercio.

Tipo de pensionista Número de beneficiados Exdiputados 97 Excongresistas 59 Exsenadores 9

En la lista de pensionistas también figuran dos excongresistas que fueron sancionados por el mismo Parlamento.

Víctor Mayorga fue legislador nacionalista entre el 2006-2011. En el 2009, el exasistente parlamentario Isidro Villa Quispe aseguró que Mayorga lo obligaba a planchar su ropa y también a “apoyar al partido” con 500 soles de su sueldo. El caso mejor conocido como el del “congresista plancha camisa”.

Meses después, el exasistente aclaró que fue la esposa del congresista quien le ordenó planchar sus camisas y limpiar su domicilio, en lo que constituía un retroceso de su versión inicial ante la advertencia del parlamentario de denunciarlo penalmente. El caso no pasó a mayores.

Otro pensionista es el exlegislador José Anaya Oropeza, quien fue separado del Congreso, en el 2008, por presuntamente haber falsificado documentos para justificar el uso irregular del dinero entregado por el Parlamento para los denominados gastos operativos.

