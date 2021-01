El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, respaldó la posibilidad de que el expresidente del Congreso y compañero de bancada, Manuel Merino de Lama, asuma la vocería de dicho grupo parlamentario para el próximo período legislativo.

“¿Cuál es el problema? Yo sí lo pondría”, afirmó en diálogo con Canal N.

El Comercio informó que un sector de la bancada acciopopulista está de acuerdo con que Manuel Merino, expresidente del Congreso de la República, se convierta en el nuevo portavoz de la agrupación.





Burga: Si Manuel Merino fuera elegido vocero transmitiría el pensamiento de la bancada

Ricardo Burga señaló que si Merino de Lama fuera elegido vocero para el próximo período, su responsabilidad será transmitir el pensamiento de todos los integrantes de grupo parlamentario y no su propia opinión.

“Acá es un tema político, el señor Merino si fuera elegido vocero, él va a transmitir la vocería, lo que piensa la bancada en su conjunto, no lo que piensa el señor Merino”, aseguró.

Además, indicó que como portavoz, “muchas veces” tuvo que limitar su posición para expresar la voluntad de la bancada parlamentaria, por lo que reiteró que Merino representaría lo que “la bancada piensa”.

“Si fuera Manuel Merino el vocero de la bancada, él va a representar el pensamiento de la bancada, él va a trasladar lo que la bancada piensa, es lo que yo hago, yo traslado lo que la bancada piensa. A la hora que no sea vocero, escucharán lo que yo pienso formalmente como congresista. Muchas veces he tenido que no expresar mi propia voluntad para expresar la de la bancada. Esa es mi limitante de ser vocero”, sostuvo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Vílchez: “Vamos en positivo” por la decisión del JNE para inscripción de candidatos al Congreso