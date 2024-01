Rosselli Amuruz (Avanza País) reconoció tras meses de haber negado una relación sentimental con el excongresista Paul García, que actualmente sí es su pareja, y que en su oportunidad le pidió recomendaciones de personas para contratar como trabajadores en su despacho.

“No me abasteció una lista de nombres, simplemente me dijo ‘claro que conozco personas pero lo idóneo es que tú entrevistes’. Yo entrevisté por ejemplo a Rocío Beltrán, que había sido su técnica. Cuando veo su currículum había trabajado con seis congresistas además de Paul García. Es regular que tengas personas que trabajen por muchísimos años en el Congreso, yo recién soy política y de pronto necesitas personas con experiencia parlamentaria para sumar a tu gestión”, explicó en Canal N para justificar la contratación de conocidos de su pareja.

“Así hayamos viajado desde abril o hace dos o tres años atrás, el hecho que Paul García sea mi pareja no entra en un delito de nepotismo porque él no es mi novio, ni tampoco es mi esposo, ni tampoco es mi conviviente ni tampoco tenemos hijos”, agregó, a pesar de que la investigación fiscal no es por nepotismo sino por supuesta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La parlamentaria había negado que García sea su pareja sentimental, cuando se le consultó en el mes de octubre sobre su relación con él tras el asesinato de una persona dentro de una fiesta en la que ambos participaron el 1 de octubre del 2023.

“Es la única y última vez que voy a manifestar el tema. En efecto, él estuvo en Nueva York, yo también. Actualmente somos pareja”, reconoció cuando se le consultó sobre su reciente viaje a Estados Unidos.

Al respecto, Amuruz aseguró que no mintió sobre su relación con el exparlamentario. “En su momento cuando ocurrió algo tan mediático, dije la verdad. No tenía una relación, pero jamás desestimé el hecho de conocerlo, de tener un cariño muy importante y que sea una persona muy importante en mi vida, pero como no lo conocía años, entonces yo tengo el derecho a tomar mi tiempo emocional”, aseguró.

Con ese argumento, la legisladora minimizó la contratación de personas allegadas a su actual pareja, a pesar de que es objeto de una investigación en el Ministerio Público.

Rosselli Amuruz comparó el que un congresista contrate a personas allegadas a su pareja con el oficio de un odontólogo, sin tomar en cuenta que se trata de un funcionario público.

“Si fuera odontóloga y mi pareja es odontóloga, yo sí le preguntaría ‘conoces a alguien que me podría apoyar, sumar en mi gestión como odontóloga’. Eso no hace un acto delictivo. Yo a Paul en su momento como exparlamentario sí le consulté si es que conocía a personas idóneas, capacitadas que cumplan con los requisitos mínimos o máximos del Congreso para que puedan sumar en mi gestión”, agregó.

La investigación contra Amuruz inició en la fiscalía de la Nación en octubre del 2023 y todavía sigue en curso. En paralelo, la Comisión de Ética la blindó al archivar la investigación por la contratación de personal cercano a Paul García en su despacho.