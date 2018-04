El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, resaltó que la presencia de los pueblos indígenas en la VIII Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima, favorecerá su éxito.

“La presencia de ustedes en esta reunión y dentro de la cumbre tiene un significado extraordinario, es el éxito de la cumbre que pretende desarrollar el mensaje de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción”, señaló.

César Villanueva inauguró el Foro de los Pueblos Indígenas acompañado de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, y de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, de quienes destacó su participación.

El primer ministro sostuvo que una democracia no es posible si no se cuenta con la participación activa de todos los pueblos.

“Para nosotros, que somos un país diverso, de todas las culturas y sangres, es sin duda la presencia más importante, a través de ustedes, que le dará éxito a esta cumbre. No puede haber democracia si no participamos todos”, manifestó.

En ese sentido, les dio la bienvenida y señaló que con ellos, se están marcando “los primeros pasos” para una “América más humana con raíces indígenas”.

Asimismo, César Villanueva se mostró seguro de que la participación de estos pueblos beneficiarán a la cumbre, que se realizará el 13 y 14 de abril en la capital peruana.

“No podríamos llegar a la cumbre si es que no vamos reconociendo esta tierra que hoy día la hemos sentido, porque las cumbres que no tienen tierras de raíces profundas no son cumbres”, expresó.

Agregó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, valora de manera especial el foro y dijo que se tendrán en cuenta los diálogos con los pueblos indígenas para transmitir sus recomendaciones a los más altos niveles.



