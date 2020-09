El Poder Judicial iniciará este miércoles el nuevo juicio oral contra el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido hace casi 32 años, el 24 de noviembre de 1988 en Huanta, Ayacucho. Este proceso está a cargo de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado.

Al general en retiro del Ejército Peruano se le imputa el delito contra la vida, el cuerpo y la salud - asesinato con gran crueldad y por explosión en agravio de quien fuera corresponsal de la revista “Caretas”. Asimismo, se le señala por el presunto asesinato, en grado de tentativa, en agravio del también periodista Eduardo Rojas Arce.

Para llegar a este punto, previamente se dieron otros capítulos judiciales en torno a Urresti que implicaron, primero, una sentencia que lo absolvió y, luego, la nulidad de dicha decisión y la orden de un nuevo juicio. Esta última determinación fue tomada el 5 de abril del 2019 por La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que además sostuvo que los hechos materia del caso “son crímenes de lesa humanidad”.

¿Por qué un nuevo juicio?

De acuerdo a la resolución de abril del 2019, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, que absolvió a Daniel Urresti el 4 de octubre del 2018, “no ponderó el sentido integral de los elementos de juicio que subyacen de las pruebas personales y documentadas obtenidas durante el proceso penal”.

Entre otros sustentos, se determinó que el tribunal que absolvió al congresista no analizó pruebas documentales de testigos, no realizó una “valoración racional” sobre los motivos que llevaron a la retractación de testimonios ni corroboró las versiones ulteriores. Asimismo, la sala suprema acusó un análisis “sesgado” en torno a la testigo Ysabel Rodríguez Chipana, quien aseguró haber visto el asesinato desde su casa y manifestó haber sido violada por el acusado.

Mientras Daniel Urresti está involucrado en el caso desde que en el 2009 se presentará una denuncia fiscal en su contra, al momento hay dos sentenciados con pena de cárcel. Luego de que el caso se reabriera en el 2007, el coronel EP Víctor La Vera y el mayor EP Amador Vidal fueron condenados: el primero como jefe del cuartel de Castropampa a 17 años de prisión y el segundo a 15 años tras ser sindicado como uno de los que ultimó a Bustíos.

En abril del 2019, el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio contra Daniel Urresti por el Caso Hugo Bustíos. (Captura: Poder Judicial)

¿Qué estableció la sentencia del juicio anulado?

La sentencia fue leída el 4 de octubre del 2018, cuando Urresti era candidato a la alcaldía de Lima con Podemos Perú. El principal argumento del tribunal fue que los testimonios presentados por el Ministerio Público, que señalaban al hoy legislador como el asesino de Bustíos, no tenían credibilidad ni generaban certeza. Por ello decidieron absolverlo.

La sentencia también se refirió a la declaración de Ysabel Rodríguez, quien en un careo con Urresti lo acusó de haber matado al periodista. Sin embargo, el colegiado sostuvo que “si bien era vecina, no existe contundencia de que haya estado en el lugar de los hechos”.

Según la fiscalía y en base al testimonio de Rodríguez, a Urresti se le conocía al momento de los hechos como “capitán Arturo”; sin embargo, el tribunal refirió que el informe de la Comisión de la Verdad respecto de lo ocurrido no menciona ni hace referencia a dicho oficial, ni describe sus características físicas, nombre y apellidos reales.

Tanto la fiscalía, como la parte civil, presentaron sendos recursos de nulidad.

Parte de los argumentos de la resolución que absolvió en el 2018 a Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. (Captura: Poder Judicial)

¿Qué pena solicitó el Ministerio Público?

La fiscalía requirió al Poder Judicial 25 años de cárcel para Daniel Urresti al sindicarle ser autor directo del asesinato de Hugo Bustíos y del también asesinato, en grado de tentativa, en perjuicio de Eduardo Rojas Arce.

Asimismo, se hizo énfasis en que los delitos califican como crímenes de lesa humanidad.

Además, pidió la pena multa de 365 días y la suma de S/200.000 como reparación civil a favor de familiares de las víctimas.

Todo ello al sostener que Daniel Urresti formaba parte de la estructura de mando militar que operaba en la base contrasubversiva de Castropampa, en Ayacucho, al ser jefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia. Así, bajo la presunción de que Bustíos era colaborador del grupo terrorista Sendero Luminoso, participó en la ejecución de asesinato del periodista.

¿Qué expresaron las partes sobre el nuevo juicio?

Al plantear el recurso de nulidad, la fiscalía cuestionó la valoración del tribunal que absolvió a Urresti respecto de las declaraciones y pruebas documentales presentadas durante el anterior juicio oral.

Hace unos días, Gustavo Campos, abogado de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) que defiende a los deudos de Hugo Bustíos, manifestó a este Diario que confía en que el Poder Judicial emita un fallo condenatorio.

Recordó que la Corte Suprema dispuso que se realice una inspección ocular en el lugar de los hechos en Ayacucho, por lo que consideró que se deberá buscar una manera segura de llevar a cabo dicha diligencia considerando la emergencia sanitaria por el coronavirus. Advirtió también complejidad en el caso, puesto que deben tomarse declaraciones de testigos que se encuentran en dicha región y otros lugares de país. “La Corte Suprema, al anular la sentencia dispuso que se tengan en cuenta ciertos criterios para analizar este proceso. Ente ellos que es un crimen de lesa humanidad y bajo esa lógica tiene que valorarse el caso, que no es un caso común”, indicó.

Por su parte, a través de un video publicado en sus redes sociales hace unos días, y con un mensaje más político que de defensa legal, el congresista Daniel Urresti aseveró que afrontará el nuevo juicio como un ciudadano cualquiera.

“No me voy a considerar un perseguido político, no voy a buscar asilo en ninguna embajada, no pienso salir corriendo de esta situación, no pienso victimizarme acusando al Ministerio Público o al Poder Judicial. Como cualquier ciudadano común y corriente, me someto totalmente a lo que disponga la justicia de mi país. Estoy dispuesto a probar mi inocencia una vez más”, sentenció.

Daniel Urresti vuelve al banquillo de los acusados por nuevo juicio oral sobre el Caso Hugo Bustíos. (Foto: GEC)