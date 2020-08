“No voy a buscar asilo en una embajada, no voy a victimizarme y acusar al Ministerio Público o Poder Judicial ni voy a correr”, es lo que dice el congresista por Podemos Perú (PP) Daniel Urresti, ante el inminente inicio del juicio oral en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos e intento de asesinato de Eduardo Rojas Arce.

Los hechos por los que Urresti deberá sentarse en el banquillo de los acusados el Poder Judicial (PJ) sucedieron en 1988, cuando era jefe de inteligencia en el Cuartel Militar de Castropampa, en Huanta, Ayacucho.

A Bustíos y Rojas los atacaron cuando cumplían su labor periodística el 24 de noviembre de 1988. Se dirigían a reportar los asesinatos perpetrados por la organización terrorista Sendero Luminoso en el pueblo de Erapata.

Allí, fueron emboscados. Según la Fiscalía Supranacional que investigó el caso, a Bustíos Saavedra lo acribilló y dinamitó una patrulla militar al mando de Daniel Urresti Elera, conocido como “Capitán Arturo”. Rojas Arce sobrevivió y pudo escapar del ataque.

Caso Hugo Bustíos: Daniel Urresti será sometido a nuevo juicio oral por la muerte del periodista Hugo Bustíos.

Por ello, la Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel contra Urresti Elera, quien es acusado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en grado de asesinato con gran crueldad y por explosión en agravio de Hugo Bustíos y en grado de tentativa de asesinato contra Eduardo Rojas.

La audiencia se realizará el próximo 2 de setiembre de manera virtual, debido a la emergencia nacional sanitaria.

Pero ¿Cómo es que Daniel Urresti dejó el uniforme militar para vestir una medalla parlamentaria y hasta un fajín ministerial?

-Aspiraciones políticas-

Daniel Belizario Urresti Elera (64), quien ha mostrado interés en ser presidente de la República, ha tenido un camino sinuoso que ha mezclado los líos judiciales con la vida política.

Graduado de la Escuela Militar de Chorrillos a la que ingresó en 1972, se especializó en la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército y realizó estudios de Defensa en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Tras pasar al retiro con el grado de general, trabajó como asesor en la Presidencia de Consejo de Ministros y tuvo un paso como Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería en 2013.

Ello le sirvió para ser considerado ministeriable. Y así fue, en junio del 2014, el actual congresista saltó a la vida pública política al ser nombrado ministro del Interior por el expresidente Ollanta Humala.

Ya por entonces, la fiscalía llevaba en curso la investigación por el asesinato del periodista Hugo Bustíos que empezó en 2009, pero esto no fue impedimento para su designación por parte del gobierno nacionalista.

Daniel Urresti y Susana Villarán encabezaron una lista por el Partido Nacionalista.





Por entonces, alejado de las armas, se volvió un asiduo combatiente de las redes sociales, usando su cuenta de Twitter para responder y criticar a sus más enemigos políticos. Entre ellos, el expresidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quienes les dedicó cientos de decenas de tuits.

Pero no solo políticos eran el centro de su atención, diversos periodistas fueron objeto de su peculiar personalidad y burlas de militar retirado.

Como ministro del Interior, Urresti tuvo una metodología de trabajo particular. Según declaró por entonces, su labor no era de oficina y así lo quiso probar al aparecer en cuanto operativo policial se realizaba.

Urresti corría, Urresti mostraba las incautaciones, Urresti afirmaba culpabilidades y Urresti declaraba a los medios. Y siempre aparecía con la característica gorra inscrita con la palabra “Policía”.

Esta particular manera de trabajo le generó réditos de aceptación pública, pero también le trajo la renuncia al cargo.

Mientras fue ministro del Interior, Daniel Urresti siempre salía con su gorra que decía "Policía" (Foto archivo El Comercio)

En febrero del 2015, Urresti tuvo que renunciar en medio de diversas críticas por presunto abuso de autoridad de las fuerzas policiales.

-Desembarcado-

Pero Urresti se resistía a desaparecer al escenario político y para diciembre del 2015, anunció su candidatura presidencial a través del Partido Nacionalista.

Su selección como cabeza de lista fue accidentando. Primero dijo no estar interesado, y luego aceptó al cargo, dejando en el camino al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, quien también era pre-candidato a encabezar la lista presidencial.

Fue así que la plancha oficial liderada por Urresti como candidato presidencial, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán como postulante a la primera vicepresidencia y Maciste Díaz, exgobernador de Huancavelica, como candidato a la segunda vicepresidencia, se presentó a fines de diciembre de ese año.

Pero no llegaron al día de las elecciones. El Comité Ejecutivo del Partido Nacionalista los desembarcó en marzo del 2016, al considerar que no iban a pasar la valla electoral y con ello el partido político podría perder su inscripción.

En el 2018, sus aspiraciones políticas municipales nuevamente se vieron truncas. Pese a tener gran aceptación como candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú (PP), perdió frente al candidato de Acción Popular (AP) Jorge Muñoz.

-Absuelto en el primer juicio-

El caso Hugo Bustíos ha sido una interrogante judicial en deuda. El 4 de octubre del 2018, días antes de las elecciones municipales que Urresti Elera terminó perdiendo, el Poder Judicial lo absolvió de la acusación por presunto asesinato de Hugo Bustíos.

Este fue el primer juicio oral al que fue sometido el exministro del Interior por el caso la muerte del periodista. Por entonces, el Colegiado E de la Sala Penal Nacional consideró que los testimonios y pruebas debatidas no eran suficientes para responsabilizar al general del Ejército en retiro.

Dicho análisis judicial, fue desechado y anulado por el Corte Suprema en abril del 2019, que dispuso que Urresti sea sometido a un nuevo juicio oral para determinar si este es o no culpable del presunto asesinato de Bustíos.

A consideración del tribunal supremo, el Colegiado que procesó inicialmente al actual congresista, no valoró los hechos y las pruebas de manera integral; y además descartó los testimonios de cinco testigos del caso, sin mayor análisis jurídico.

“Como es evidente, el tribunal superior no ponderó el sentido integral de los elementos de juicio que subyacen de las pruebas personales y documentales obtenidas durante el proceso penal. En consecuencia, al haberse incurrido en lo previsto en el artículo 298, numeral 1, del Código de Procedimientos Penales (infracción de la motivación de la prueba personal y documental), es razonable rescindir la sentencia recurrida y convocar a un nuevo juicio oral a cargo de otro tribunal superior”, ordenó la Corte Suprema.

Es por este caso que Urresti Elera, será sometido una vez mas a un juicio oral el próximo 2 de setiembre.

-Congresista con inmunidad-

Daniel Urresti ya anunció que se someterá al nuevo proceso en su contra, pero el caso se torna complejo debido a que actualmente, el exministro tiene inmunidad parlamentaria. Esto, no debería suponer un escudo político, debido a que los hechos por los que será juzgado ocurrieron antes de que ocupara el cargo público congresal.

Así lo explica el constitucionalista Luciano López, quien recordó que la inmunidad que tienen los congresistas “es de proceso y arresto”.

Dijo que Urresti es un congresista procesado por el antiguo Código de Procedimientos Penales: el fiscal formulaba la denuncia, luego el juez dictaba su resolución de auto de apertura de instrucción, que es la que abre proceso penal, después se acusa y sigue el juicio oral.

“Al ser absuelto en primera instancia después del juicio oral, las víctimas y fiscalía interpusieron un recurso de nulidad y la Corte Suprema declaró nulo ese juicio. Entonces, como se tiene que reanudar el juicio oral, no hay ninguna resolución de apertura de proceso judicial que se tenga que discutir ante el Parlamento. Al Congreso solo se le toca la puerta cuando hay que abrir un proceso judicial, pero él ya tiene un proceso abierto”, remarcó.

Sostuvo que si más adelante, existiera una eventual condena, recién se tendría que solicitar al Congreso de la República la autorización para proceder a su arresto .

“Es como el caso del general (r) Edwin Donayre, cuando fue elegido congresista, ya tenía un proceso penal abierto, por eso es que nunca le tocaron la puerta al Congreso para enjuiciarlo, solo le tocaron la puerta cuando se dictó la sentencia condenatoria en primera instancia ¿Por qué? porque la inmunidad solo es de arresto y de proceso (judicial)”, explicó López.

El jueves, cuando se conoció la fecha del juicio oral, El Comercio informó que Daniel Urresti, a través de su asesores de prensa, dijo que cumplirá lo que disponga el Poder Judicial “para volver a demostrar mi inocencia las veces que lo consideren necesario”.

Urresti añadió que afrontará el proceso y que no se declarará un perseguido político. “Tengan por seguro que no voy a declararme un perseguido político, no voy a buscar asilo en una embajada, no voy a victimizarme y acusar al Ministerio Público o Poder Judicial ni voy a correr”, exclamó.

Urresti Elera llegó al Congreso de la mano de Podemos Perú, el partido del excongresista José Luna Gálvez, en las elecciones de marzo del 2020.

El excandidato presidencial estuvo nuevamente cerca de ver truncas sus aspiraciones políticas, debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro lo excluyó de la carrera hacia el Congreso, al no haber consignado una sentencia que se le impuso en el 2017, por el delito de difamación.

No obstante, en segunda instancia, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso que continúe en carrera, al considerar que la pena de un año suspendida que se le impuso ya había sido cumplida y por tanto, estaba rehabilitado.

Urresti, natural de Piura, obtuvo 543,407 votos [al 100% de actas procesadas y 91.2% contabilizadas] solo en Lima Metropolitana.

