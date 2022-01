La Defensoría del Pueblo advirtió que si el Ejecutivo decide retirar el cargo al procurador general de la República, Daniel Soria, se estaría yendo en contra de la independencia del sistema de justicia y de la autonomía que tienen estos funcionarios.

“Esta acción vulneraría los principios constitucionales de independencia del sistema de justicia y de autonomía funcional de las/os procuradoras/es”, aseveró.

A través de redes sociales, la institución encabezada por el defensor Walter Gutiérrez, se pronunció luego que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señalara que evaluaría la designación de Soria en el puesto ante las acusaciones del abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas.

La Defensoría del Pueblo también recordó que Daniel Soria fue nombrado en el cargo en el marco del Decreto Legislativo 1326 a través de una resolución suprema.

“Alegar como causa de retiro incumplimiento de requisitos para ejercicio del cargo exigiría una nueva resolución firmada por el presidente de la República, lo que en la práctica significaría apartar del cargo a quien lo ha denunciado por presunta comisión de ilícitos penales”, señaló la Defensoría.

Gobierno niega salida de Daniel Soria

Este viernes 7 de enero, en una conferencia de prensa desde Moquegua, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, descartó que el Gobierno haya anunciado el retiro de Daniel Soria del cargo a la cabeza de la Procuraduría General de la República.

“Hay un pedido de parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador. Es un requerimiento. Como el procurador depende del Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación”, aseveró Vásquez.

“Pero eso no significa o no se debe interpretar como una interferencia, como una persecución. Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador. Eso hay que dejarlo claro. No es, de ninguna manera, el objetivo de este Gobierno. Reafirmamos nuestro sentido de independencia por las autoridades”, agregó.

