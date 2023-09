La congresista anunció el domingo, en “Cuarto Poder”, que seguirá haciendo su trabajo de manera remota. “Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, remarcó.

LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte y su gabinete brindan esta tarde nuevo avance de gestión

La mañana de este lunes, en declaraciones a Exitosa, la parlamentaria reiteró su posición y defendió su proyecto de ley que plantea que los congresistas puedan renunciar a sus cargos argumentando que ella ya no se “siente cómoda” de trabajar con sus colegas cuestionados por casos como los ‘mochasueldo’, entre otros. También volvió a decir que no ha cobrado un sol al Estado.

Sus declaraciones despertaron la indignación de los parlamentarios Jorge Montoya (Renovación Popular), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Alejandro Cavero (Avanza País) y Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quienes pidieron que sea sancionada y hasta desaforada.

También se pronunció el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), quien adelantó que se iniciará una indagación de oficio contra Digna Calle. “Lamento profundamento sus declaraciones (....) Quiero recordar que hay dos denuncias de oficio sobre ella. Hoy (lunes) se dará cuenta y la próxima semana presentaremos para iniciar proceso de indagación al respecto”, añadió.

La legisladora de Podemos Perú ya afronta dos denuncias constitucionales por abandono de cargo que piden además su inhabilitación de la función pública. hoy se da cuenta y la próixima semana

De otro lado, especialistas en temas parlamentarios responsabilizan a la Mesa Directiva por no regular o dejar sin efecto el trabajo virtual.

LEE TAMBIÉN | Tres municipalidades obtuvieron S/18,5 millones de la ARCC luego de visitas a la oficina del congresista Bermejo

Piden sanciones y desafuero

El congresista Jorge Montoya consideró que la Mesa Directiva debe promover el desafuero de Digna Calle debido a que “es una persona que se burla de la institución”.

“Con sus actitudes es una persona que no puede continuar en el Congreso. Como el cargo de congresista es irrenunciable, el Congreso debería tener una salida. Supongo que podría ser que la Mesa Directiva proponga su desafuero y proceder a votar. Es una persona que se burla de la institución, que no quiere venir, cómo puede ser congresistas, sus votantes la eligieron para que los represente en el Congreso y ella se niega”, expresó en declaraciones a los medios de comunicación.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones del congresista Jorge Montoya. (Video: Canal N)

También cuestionó a Calle el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) y pidió que la Mesa Directiva evalúe si los plenos deben continuar siendo semipresenciales. “La persona menos pertinente para juzgarnos es ella porque ni siquiera está acá. El tema del pleno debe tomarlo la Mesa Directiva”, manifestó.

En otro momento, dijo que este caso pone sobre el tablero “el tema constitucional de la irrenunciabilidad”.

“No se puede eludir propias responsabilidades buscando trasladar a terceros lo que no pueden hacer. Eso pone sobre la mesa el tema constitucional de la irrenunciabilidad. Tal parece que a la señora no le interesara estar aquí. No creo que si hubiese dicho en campaña electoral la hubiesen elegido [...] Hay que ser coherentes y veraces”, apuntó.

En tanto, Alejandro Cavero opinó que Calle “debería asistir” al Poder Legislativo “para reivindicarse con sus electores”, a los que “ha tenido abandonados durante siete meses”.

El legislador de Avanza País demandó que la Comisión de Ética sancione a la parlamentaria de Podemos Perú. Además, opinó que los congresistas que quieran intervenir en el pleno deben hacerlo desde su curul.

“La virtualidad debe de usarse de manera responsable, cuando se abusa de ella, como en el caso de la señora Digna Calle, que es un caso evidente, es cuando se desprestigia y se malogra la convivencia que debemos tener con las nuevas tecnologías”, indicó.

Asimismo, se mostró en contra de que los congresistas renuncien a sus cargos.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones del congresista Alejandro Cavero. (Video: Canal N)

Roberto Sánchez se sumó al pedido de que Ética evalúe el comportamiento de Calle. Agregó que su respuesta “no justifica su ausencia”. Para el portavoz alterno de Cambio Democrático, las sesiones del pleno deben ser 100% presenciales.

Opiniones

Los exoficiales mayores del Congreso José Cevasco y César Delgado Guembes y los especialistas en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y Martín Cabrera señalaron que la responsabilidad de establecer si las sesiones serán presenciales, semipresenciales o virtuales recae en la Mesa Directiva y su presidente.

Cevasco apuntó al reglamento del Congreso, que actualmente permite que Calle pueda participar de las sesiones plenarias de manera virtual. “Como el tema ya es una parte del reglamento, las sesiones que convoca el presidente del Congreso son semipresenciales, entonces ella está usando lo que se le permite reglamentariamente. Usa el reglamento para digamos su beneficio”, añadió.

El exoficial mayor del Parlamento ensayó dos soluciones para situaciones como la de Calle. La primera es que los legisladores enciendan sus cámaras durante las sesiones del pleno y las comisiones. La otra opción es que se elimine la virtualidad o semipresencialidad. “Entonces, al no existir, obligas a todos los congresistas a ir al pleno y al Congreso”, dijo.

Sin embargo, Cevasco destacó que la presencialidad permite, por ejemplo, que los congresistas conversen con sus colegas, gestión firmas, etc. “Hay varias cosas que el Congreso tiene todavía pendientes para que el siguiente Parlamento funcione mejor”, concluyó.

Delgado Guembes no le ve futuro al proceso de Calle en Ética debido a que considera que la propia norma le permite laborar de forma remota. Y que así trabajan otras instituciones del Estado y empresas del sector privado.

A su juicio, “si lo que se quiere es controlar” la virtualidad, deberían “revisarse las reglas del trabajo remoto” y “preverse límites a la norma existente”.

De otro lado, Delgado Guembes recordó que es el presidente del Congreso quien “a la hora de citar [a las sesiones plenarias] señala que si será presencial, remota o mixta”. Y que esto permite que Calle pueda “cumplir sin ningún problema con las sesiones mixtas y remotas”.

LEE TAMBIÉN | Alejandro Sánchez Sánchez: PJ afirma que Interpol no accedió a emitir alerta roja contra prófugo empresario

Los especialistas en temas parlamentarios discreparon. Rospigliosi indicó que el Reglamento del Congreso “es claro”: la virtualidad (según el art. 27-A) aplicaría sólo cuando ocurran circunstancias de gravedad que impidan el normal funcionamiento del Congreso. Agregó que, al no haber una situación como la del Covid-19, las sesiones del pleno y las comisiones deben ser presenciales.

“El reglamento del Congreso es claro [...] Tenemos a un presidente del Congreso [Alejandro Soto] que no puede liderar el Parlamento porque no quiere pelearse, ni quiere perder votos más adelante para sus sanciones”, subrayó.

Además, dijo que se debe tener claro que Calle ha estado haciendo “otras cosas en el horario de funcionamiento del Congreso” y que ello representa “abandono del cargo”.

Asimismo, cuestionó las explicaciones que dio la legisladora, quien señaló que pese a su licencia sin hoce de haber siguió trabajando.

“¿Cómo podría justificar sus funciones legislar, fiscalizar y representar? ¿Y la semana de representación? ¿A quién representaba ella, a los que están en Miami, Florida? Hubo un ciclo en Yaku y ella no vino a ensuciar de sus zapatos por su electores de Lima. Ella ha abandonado el cargo de la función de representación y fiscalización”, apuntaló.

Rospigliosi opinó también que es “imperdonable” que Calle use a sus hijos como “pretexto” para tan larga licencia.

LEE TAMBIÉN | Comisión de Justicia debatirá investigación a miembros de la Junta Nacional de Justicia este martes 12

Martín Cabrera tuvo una opinión similar. El especialista señaló que no es suficiente con que Calle alegue que no cobró dinero, sino que hay que tener en cuenta que no cumplió con sus otras funciones con legisladora como son las actividades de representación y fiscalización.

En ese marco, Cabrera indicó que se debe regular “hasta qué punto” los legisladores que hacen trabajo virtual cumplen sus funciones a cabalidad. “Yo no imagino a la parlamentaria visitando virtualmente un hospital para fiscalizarlo. Eso es imposible”, expresó.

El especialista dijo que, a luz de las recientes declaraciones de Calle y sus argumentos para ausentarse, podría interpretarse que intentó “engañar” al Parlamento.

Aseveró que, aunque el reglamento actual permite que ella labore de manera virtual, la Comisión de Ética debe tomar en cuenta que “no es ético que un parlamentario, sea la señora Digna Calle o cualquier otro, se ausente en el ejercicio de sus funciones y no de explicaciones de por qué. Y que luego, con el transcurso del tiempo, diga que no se va a presentar y que señale como razones temas particulares”.

“Que esos temas no hayan sido presentados en su oportunidad a la Mesa Directiva, cuando se solicitó el permiso, pone a la parlamentaria en una situación de que ha querido engañar al Parlamento o como que le ha estado ocultando al Parlamento información para que no pueda evaluarse su situación y decidirse sobre eso en la oportunidad que debió decidirse”, dijo.

Cabrera afirmó también que el código de ética parlamentario establece que el congresista debe respetar la investidura parlamentaria, “la cual es incompatible con una conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres, o sea haberse ausentado todo este tiempo de la manera como lo hizo”.

Además… ¿Quién es Digna Calle? Digna Calle, de 46 años, llegó al Congreso por el partido Podemos Perú como representante de la región Lima, donde obtuvo 54.282 votos.

De acuerdo a su hoja de vida, registra estudios inconclusos de educación en la Universidad Nacional de Huamanga.

Su nombre saltó a la palestra cuando presentó en marzo de 2022 un proyecto de adelanto de elecciones generales. Tras varias postergaciones, Calle recién pudo exponer su iniciativa meses después cuando ya ostentaba el cargo de segunda vicepresidenta del Congreso.

En octubre de ese año, Renovación Popular impulsó una moción de censura contra ella tras un reportaje de Willax que dio cuenta sobre una reunión que mantuvo en su casa, ubicada en el distrito de La Molina, con el entonces ministro del Interior Willy Huerta.

Calle negó haberse reunido con Huerta y señaló que el exfuncionario acudió a su casa, pero para hablar con su esposo. Días después, el pleno rechazó admitir a debate la iniciativa.

En febrero, la congresista renunció a la Mesa Directiva y en su reemplazo fue elegida segunda vicepresidenta Silvia Monteza (Acción Popular).

Desde enero, Calle ha impulsado más de 40 proyectos de ley, uno de ellos busca que los congresistas puedan renunciar de manera voluntaria a sus puestos.