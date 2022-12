La presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunió este miércoles 7 de diciembre, con el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, en Palacio de Gobierno tras haber jurado en el cargo ante el pleno del Congreso.

MIRA AQUÍ | Dina Boluarte, el camino de la primera mujer en asumir la Presidencia

El religioso dijo confiar en Boluarte Zegarra, pues en su mensaje a la Nación resaltó que se enfocará en la unidad del país y aseguró que ello va a ayudar a resolver los problemas del país.

“Confiamos mucho en que con este camino que empiezas a abrir ahora va a ser posible la unidad que has planteado en tu discurso y yo creo que es una fuente inagotable de esperanza, sobre todo porque has marcado formas de unidad entorno a cosas muy concretas que necesitamos”, manifestó el arzobispo de Lima.

“Por lo que he escuchado ahora, estoy muy contento de escuchar que un Gobierno de unidad nacional puede ayudar a resolver las cosas en forma amplia y visionaria”, agregó.

LEE MÁS | Dina Boluarte: Las primeras medidas y promesas anunciadas por la nueva presidenta de la República

Frente a ello, la jefa de Estado respondió que durante su gestión pondrá esfuerzos en que el Estado llegue a la personas más vulnerables, ya que aseveró que ellos no pueden ser parte de los conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo.

“Con la sencillez y humildad que me caracteriza, asumiré este reto tan importante para el país, sobre todo para hacer que el Estado llegue ahí con las personas más vulnerables. Ellos no pueden estar en el medio de este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que a partir de hoy se va a poder enrumbar el camino democrático”, sostuvo.

Juramentación de Dina Boluarte

Este miércoles, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República ante el Congreso, tras aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el cargo luego de un golpe de Estado.

Durante su mensaje a la Nación hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

MÁS INFORMACIÓN | Palacio de Gobierno: Fiscalía de la Nación y PNP realizan diligencia de exhibición de documentos

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa de Estado.