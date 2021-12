Conforme a los criterios de Saber más

El empresario Alejandro Sánchez Sánchez —propietario de la casa del pasaje Sarreta, en Breña— intentó evitar que el programa “Cuarto poder” difundiera el reportaje a través del cual se reveló que el presidente Pedro Castillo continuaba reuniéndose con congresistas, ministros y proveedores del Estado fuera de la sede de Palacio de Gobierno.

Sánchez, el sábado 27 de noviembre, llamó por teléfono al periodista Christian Sotomayor, productor del referido programa, a quien le solicitó que apoyen al jefe de Estado “esta vez”.

Inicialmente, el empresario quiso justificar las visitas de Castillo Terrones a la casa de Breña, al referir que como su madre, que vive en el lugar, cocina comida cajamarquina, el mandatario acude para cenar. “Tú sabes que él es de Cajamarca y mi mamá hace bastante comida cajamarquina. Entonces, siempre cuando va él, va a cenar muchas veces”, manifestó, según un audio dado a conocer por “Cuarto poder”.

Después de esa introducción, Sánchez le pidió a Sotomayor su respaldo para que el gobierno no ingrese, nuevamente, a una situación de inestabilidad, y le prometió darle “primicias”.

“Apóyennos esta vez. Justamente, estamos saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha, que…nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyennos, no saquen eso [las visitas secretas de Castillo] y las primicias se las vamos a dar a ustedes en su momento”, manifestó.

Incluso, el hombre de negocios dijo que “el pool” en Palacio de Gobierno “ha sido un desastre” bajo la administración de Bruno Pacheco en la Secretaría General de la Presidencia.

Sánchez explicó que, si el presidente Castillo no ha brindado entrevistas, desde que asumió el poder, es porque él “ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño”. “Se ha vuelto un poco rebelde y no quiere dar declaraciones. Pero dado el ingreso de Carlos [Jaico a la Secretaría General], es un buen profesional, va a sumar muchísimo, se va a trabajar con él”, expresó.

El empresario, en otras dos oportunidades, le dice a Sotomayor que él le pasará “los titulares” y que será su “nexo” en Palacio de Gobierno, si es que no emite el reportaje respecto a las citas clandestinas del mandatario. “Hermano, yo te voy a hacer el nexo. Creo que vamos a hacer buenas cosas y darle los titulares. Pero apóyanos con esto, ya no lo saques”, subrayó.

Niega que Castillo recibiera a lobista

Más temprano, Sánchez, en declaraciones a Latina Noticias, dijo que fue grabado por “Cuarto poder” sin su consentimiento y negó haber ofrecido algún tipo de beneficio a Sotomayor para que no emita el informe.

“[Yo] le digo [a Sotomayor], hermano sería importante que no lo saques [el reportaje], porque no hay nada, más bien están malinformando al país y vamos a poner más inestable al país […] No, absolutamente nada [le ofrecí]. Esta semana he conversado con mi abogada para hacer una denuncia ante el tribunal de ética del Colegio de Periodistas del Perú”, adelantó.

El empresario también señaló que no conoce a la lobista Karelim López, quien se reunió, al menos en tres oportunidades con Castillo en Palacio de Gobierno y acudió a la casa en Breña. Tras estas citas, la empresa Termirex S.A.C., a la cual asesora, ganó, a través de un consorcio, una millonaria adjudicación en octubre.

Sánchez indicó que López- de acuerdo a la versión que Fray Vásquez, sobrino del presidente, le dio- no llegó a reunirse con el jefe de Estado en Breña, porque cuando asistió a dejarle unos documentos, “no lo encontró”.

