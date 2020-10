Conforme a los criterios de Saber más

Hernando de Soto, precandidato a la Presidencia de la República por Avanza País, presentó hoy a Corinne Flores y Jaime Salomón como los integrantes de su plancha presidencial, como lo había adelantado ayer El Comercio. También hizo lo propio con su equipo técnico, donde figuran el exparlamentario Marco Miyashiro, el empresario Carlos Añaños, el excanciller Francisco Tudela y la exprocuradora Julia Príncipe.

“No voy a gobernar con dos personas, sino con 12, esa es la plancha”, manifestó De Soto, para luego explicar que para hacer andar un gobierno se necesitan, al menos, 5.000 profesionales.

El economista adelantó que si Avanza País llega a ganar las elecciones de abril próximo, Miguel Vega Alvear, ex titular de la Confiep y actual director de su campaña, será su primer ministro.

“Buscamos un Gobierno a largo plazo en donde los ministros no salten como fusiles. Y que los ministerios no estén aislados, [actualmente] son como instrumentos que tocan separados en vez de ser una filarmónica. El objetivo de nosotros es dirigir un Gobierno para el 70% de personas que no se sienten gobernadas por el Estado”, manifestó.

Vega Alvear también ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Y titular de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú – Brasil. (Foto: Jessica Vicente | GEC)

De Soto también indicó que Añaños, quien inicialmente había sido voceado para integrar su fórmula presidencial, ahora lo apoyará con su plan de gobierno.

“Ya basta de falsos abanderados”

Príncipe, quien dentro del equipo técnico de Avanza País está a cargo de la reforma anticorrupción, también será postulante al Parlamento por el partido del tren. La ex abogada del Estado irá al frente de la lista en Lima.

#Elecciones2021EC La exprocuradora Julia Príncipe será candidata al Congreso por Avanza País. Según fuentes de esa agrupación, será la cabeza de lista en Lima. Aquí la ficha de su inscripción para las internas. @Politica_ECpe adelantó ayer este hecho. https://t.co/LUHgEhcwsr pic.twitter.com/otdWVLmab1 — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) October 30, 2020

“Ya basta de falsos abanderados de la lucha contra la corrupción, ya basta de hacer uso y abuso del poder político en provecho propio”, afirmó al recordar que el expresidente Alberto Fujimori cumple prisión y los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski afrontan investigaciones por corrupción y lavado de activos.

La exprocuradora consideró que la corrupción afecta los derechos básicos de millones de peruanos, especialmente “de los más pobres”.

“La corrupción ha generado la perdida de confianza de los ciudadanos en el Estado, en sus instituciones, en sus funcionarios, en sus políticos y también en el sector empresarial, esta grave situación nos plantea el gran desafío de construir un Estado que de verdad sea transparente, que rinda cuenta y que tenga funcionarios íntegros”, subrayó.

Julia Príncipe renunció, en julio de 2017, a la presidencia del Consejo Jurídica del Estado (CDJE), que tenía la función de designar a todos los procuradores del Estado.(Foto: Jessica Vicente | GEC)

De Soto, a su turno, dijo que el objetivo “no es perseguir” a los adversarios políticos de su eventual gobierno.

“El objetivo, como te lo dije Julia y como le he pedido a Marco [Miyashiro], es perseguirnos a nosotros, cualquier programa que se diseñe a futuro, de inteligencia policial y de justicia, las más severas e importantes vigilancias van a ser a las personas de mi gobierno, yo no quiero un gobierno con gente corrupta”, subrayó.

El economista también anunció que el excanciller Francisco Tudela se sumó a su equipo técnico.

“[Tudela es] el más sobresaliente canciller de la República, selló nuestra frontera con el Ecuador, y es una de las figuras intelectuales más importantes del país […] Es crucial que cuando termine la pandemia [de COVID-19] o cuando aprendamos a vivir con ella, salir rápidamente a ganar mercados”, expresó.





La abogada Adriana Tudela (izq.) - hija del excanciller Tudela y ex asesora del expresidente del Congreso Pedro Olaechea- figura como precandidata al Congreso en Lima por Avanza País. (Foto: Jessica Vicente | GEC)

Los otros integrantes del equipo técnico de Avanza País son Gonzalo Prialé, expresidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN); Luis Valdivieso, exministro de Economía y Finanzas; Salomón, accesitario al Parlamento Andino; y Marco Miyashiro, excongresista y exdirector de la Policía Nacional.

También están el general EP (r) José Williams Zapata, ex jefe del Comando Chavín de Huántar; Manuel Mayorga; Alvaro de Soto, y Flores, presidenta de la Cámara de Comercio Industria y Producción de Tacna.

Salomón, Williams Zapata y Flores también serán candidatos al Congreso. Esta última postulará en Tacna.

Más información

Jorge Paredes Terry, coordinador nacional del Pacto Social de Avanza País, no postula a ningún cargo de elección popular en las elecciones de abril próximo.

En el 2015, Paredes Terry fue aliado del Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), que impulsaba el Movadef, brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.