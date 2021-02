Conforme a los criterios de Saber más

El Pleno del Congreso debatirá este jueves la segunda votación de la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Otro tema relevante de la próxima sesión será la discusión sobre la reforma que propicia la doble remuneración para los médicos especialistas del sector público, si laboran en el contexto de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

De esta forma inicia la tercera y última legislatura en el Parlamento, que comenzó sus labores en el 2020 y deberá revisar más de una iniciativa legislativa de trascendencia para el país. Lo hace también en medio de la campaña para las elecciones generales de abril próximo, y cuando algunos integrantes de la representación nacional aspiran a llegar a Palacio de Gobierno, a una vicepresidencia o al Parlamento Andino.

Son 19 los congresistas que aspiran a ocupar nuevos cargos de elección popular desde julio de este año. Al mismo tiempo que se desempeñan como parlamentarios, deberán decidir sobre importantes iniciativas legislativas y cuentan con espacios para participar de la campaña electoral.

Algunos de estos congresistas también podrán tener participación en la próxima reunión que sostendrán los representantes de las bancadas con la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien solicitó una cita con la Mesa Directiva del Congreso y los voceros de las bancadas para informar sobre la situación de la pandemia y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

José Tello, abogado experto en derecho electoral, explicó a El Comercio que los congresistas no están obligados a pedir una licencia mientras dure la campaña electoral. “La ley permite que ellos sigan votando en el Congreso y haciendo campaña, nunca se estableció que ellos tengan que pedir licencia”, señaló.

Escenarios

Además de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el pago de una doble remuneración para los médicos en el contexto de la pandemia, este jueves, el pleno también debatirá sobre una iniciativa multipartidaria, donde se propone “fortalecer las competencias y desempeños de los directores y subdirectores cesados por aplicación del Decreto Supremo 003-2014-ED y establecer la evaluación por desempeño en el cargo”, una medida que permitiría reponer en sus cargos a los directivos que ya han sido cesados por no participar o haber desaprobado una evaluación excepcional.

El dictamen aprobado en la Comisión de Educación será revisado por los parlamentarios en el pleno. Este proyecto de ley fue planteado por Fuerza Popular en el 2019, y luego se sumaron otras bancadas. Es una medida, que de ser aprobada, podría beneficiar a más de 10 mil docentes.

Estos temas y otros serán discutidos este jueves por los congresistas que también son candidatos. Sin embargo, para esta legislatura también está previsto revisar una agenda pendiente desde el año pasado.

La situación legal del expresidente Martín Vizcarra, hoy candidato al Congreso con Somos Perú, está a la espera de una definición. En diciembre pasado, la Comisión de Fiscalización recomendó acusar constitucionalmente al exmandatario e inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por diez años. Se espera que el tema sea incluido en la actual legislatura. Esto podría ocurrir en medio de la campaña electoral.

También debe ser visto en el Pleno el tema del retorno a la bicameralidad. La comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen para retornar a un sistema bicameral en el Parlamento, y esté conformado por una cámara de senadores y otra de diputados.

La Comisión de Ética y la de Subcomisión de Acusaciones son grupos de trabajo donde se encuentran denuncias y casos polémicos que involucran a los parlamentarios. Aquí se definen procesos y sanciones, y son comisiones son integradas también por congresistas que participarán en campaña.

El martes, la Comisión de Ética aprobó abrir una indagación preliminar contra los congresistas Daniel Olivares y Alberto de Belaunde, del Partido Morado. Al primero se le investigará tras haber revelado ser consumidor de marihuana, mientras que al segundo se le iniciará un proceso por difundir la lista de desaparecidos durante las protestas contra el régimen de Manuel Merino. Aunque ninguno de ellos postula a ningún cargo en las siguientes elecciones sí lo hace el líder de su partido, Julio Guzmán.

El congresista Omar Chehade, candidato al Parlamento Andino por Alianza Para el Progreso, renunció esta semana a la presidencia de la Comisión de Constitución para dedicarse a la campaña electoral. “Creo que sería poco elegante que mientras esté presidiendo la Comisión de Constitución y Reglamento, al mismo tiempo esté en campaña electoral estos dos meses y medio que faltan para la primera vuelta el 11 de abril”, señaló; sin embargo, no anunció si solicitará una licencia de sus labores parlamentarias.

Los candidatos

Como ya ha informado este Diario, hasta hace unas semanas solo siete de ellos habían solicitado una licencia de sus labores parlamentarias. La mayoría pide que esta inicie en marzo.

Han solicitado licencias: por Podemos Perú, José Luna Morales, María Teresa Cabrera, Felipe Castillo y Cecilia García. En tanto, por Somos Perú, Guillermo Aliaga, Matilde Fernández y Jorge Pérez.

Por Podemos Perú, Daniel Urresti aspira a la presidencia de la República. Carmen Omonte, a la primera vicepresidencia, junto a César Acuña y Alianza Para el Progreso. José Vega también busca llegar a la presidencia con Unión por el Perú.

Otros congresistas que participarán en las elecciones son Omar Chehade, César Combina, Mario Quispe, Tania Rodas, de Alianza Para el Progreso. Por Acción Popular, Leslye Lazo y Yessy Fabián, mientras que por el Partido Morado, Zenaida Solís y José Núñez. También por Somos Perú, postula Luis Dioses.

Sobre la campaña y el principio de neutralidad

De acuerdo a la norma electoral, quienes trabajen como servidores públicos y sean candidatos para los comicios de abril próximo deberán solicitar una licencia sin goce de haber hasta 30 días antes de la fecha de las elecciones. Los congresistas no están incluidos, por lo tanto, no representa una obligación para ellos, como explicó José Tello.

Para los parlamentarios que pidieron esta licencia, desde marzo ya no formarán parte del número de congresistas hábiles, por lo tanto, sus actividades se suspenderán y no podrán votar, sostuvo el experto en legislación electoral, Jorge Jáuregui.

Además de que podrán participar en el Parlamento hasta el inicio de su licencia, también podrán hacer campaña. Sin embargo, este es un aspecto que tiene límites que los congresistas no deberían sobrepasar si no buscan infringir el principio de neutralidad.

“La campaña tienen que hacerla a través de los mecanismos que la ley prevé, pero la infracción es sobre todo si usan recursos públicos, utilizan la condición del cargo. Si en la semana de representación esta haciendo campaña y publican eso en sus redes sociales, esto podría ser una infracción al principio de neutralidad porque esta usando los recursos del estado”, apuntó.

José Tello coincidió en que los congresistas debieran limitar sus actividades proselitistas.

“Ellos pueden tener su semana de representación, pero no pueden hacer una campaña porque el congresista esta impedido de hacer proselitismo, si es semana de representación, viaja a cualquier parte del país en condición de congresista, eso está pagado por el Estado, no pueden hablar a favor de su candidato presidencial y tampoco contra el opositor, ellos no pueden estar con comentarios que afecten la neutralidad o estar en actividades que afecten la neutralidad”, declaró.

