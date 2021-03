Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, viajó a Estados Unidos (EE.UU.) el último lunes 22 de marzo, según los registros migratorios a los que accedió El Comercio.

Previamente, el economista había enrumbado al mismo destino el pasado 1 de marzo, y retornado al Perú tan solo dos días después, en plena campaña al sillón presidencial.

Antes de estos, los últimos viajes que realizó el De Soto, según el Certificado de Movimiento Migratorio, fueron igualmente a EE.UU. a fines del 2019, antes de la pandemia por el COVID-19.

El Comercio accedió al movimiento migratorio del candidato por Avanza País, Hernando de Soto.

Consultados al respecto por este Diario, desde el entorno del candidato de Avanza País señalaron que “se está ausentando 24 horas por motivos familiares”.

El equipo de prensa confirmó el viaje, pero no precisaron el destino. “Es un tema estrictamente familiar”, dijeron.

Hernando de Soto tiene previsto para este miércoles al mediodía una actividad de campaña en el Cusco y su equipo asegura que se hará presente.

Es preciso señalar que a finales de febrero pasado, el candidato reveló haber rechazado propuestas para vacunarse contra el nuevo coronavirus al afirmar que no le gustan “los privilegios”.

“Claro, por supuesto que he recibido propuestas [para vacunarme contra la COVID-19]. Pero no las he aceptado. [...] Estoy en situación de inferioridad frente a los candidatos ya vacunados que pueden ir a encontrarse con la gente. En mi caso tengo que tener más cuidado”, reveló en el programa “Rumbo al Poder”.

“[No la he aceptado] por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios”, agregó.