Fernando Rospigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, descartó que el pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que consideró las elecciones en el Perú como “libres” y “justas” vaya a afectar la solidez de los cuestionamientos que han presentado desde este partido político por supuestos fraudes que se realizaron durante la segunda vuelta electoral.

“[¿Este comunicado no debilita la posición de Fuerza Popular sobre elecciones?] Para nada. Es una posición usual de los Estados Unidos. EE.UU. no va a intervenir, no se va a jugar por nadie acá”, aseguró en declaraciones a RPP esta mañana.

Rospigliosi respondió a pronunciamiento que, desde Estados Unidos, destacó que las Elecciones Generales del 2021 se hayan podido realizar de manera adecuada “en medio de los importantes desafíos de la pandemia de COVID-19″.

“Felicitamos a las autoridades peruanas por administrar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los importantes desafíos de la pandemia de COVID-19″. se lee en el documento con la posición que sostuvo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

El exministro del Interior señaló que esta publicación era “de esperarse” y que es “neutral” con respecto a los comicios que se realizaron el domingo 6 de junio.

“Hay evidencia de agentes de Cuba y Venezuela que sí vienen, intervienen para manipular todo lo que pueden en el continente. EE.UU. no, ellos están en otra situación, esta región les interesa poco. Por eso ese comunicado que es absolutamente neutral dice finalmente que las autoridades electorales se tomen su tiempo en su decisión. Me parece que eso era de esperarse y no cambia en nada la situación”, manifestó.

Rospigliosi insistió en que hubo pronunciamientos de presidentes y expresidentes de la región respaldando a Pedro Castillo, pero que desde EE.UU. no ha habido una expresión de este tipo.

“A diferencia de los agentes de Cuba y Venezuela que sí intervienen, hemos visto manifestaciones públicas de expresidentes y presidentes respaldando a Castillo, pero EE.UU. no va a intervenir ni hacer nada en el Perú”, concluyó.

