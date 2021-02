Una resolución del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite a George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional (VN), tomar un respiro y superar un bache en el camino hacia las elecciones generales del 11 de abril.

El JNE declaró nula la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que, el 6 de febrero, había decidido excluir al exalcalde de La Victoria. Esto por presuntamente omitir declarar ingresos y rentas, y presentar información falsa.

Asimismo, se determinó que el JEE debe emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta algunos aspectos observados por el pleno. Si bien, hasta el cierre de esta edición, la resolución del ente electoral supremo aún no se difundía, sí se hizo público el sentido de la medida.

Una fuente del pleno del JNE señaló la noche del lunes a El Comercio que “la decisión ha sido dividida”, registrándose tres votos a favor de la nulidad, con el voto dirimente del presidente del organismo, frente a dos en contra. En estos últimos casos, la postura era que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de asunto.

Milko Amésquita, personero legal de VN, ratificó a este Diario que no correspondía la exclusión, debido a que Forsyth no omitió información ni la falseó, sino que cometió un error al declarar datos del 2020 y no del 2019, como correspondía. “Nosotros pusimos sí, que nos equivocamos de año, pero pusimos sí”, sentenció.

Amésquita estimó que la notificación se daría entre este martes y el miércoles. Cabe recordar, sin embargo, que el JNE estableció el 25 de febrero como fecha máxima para que los JEE emitan pronunciamiento sobre tachas y exclusiones.

Es decir, el JEE Lima Centro 1 tiene hasta el jueves para emitir su nuevo pronunciamiento.

“Podría darse la eventualidad de que vuelvan a excluirlo [a Forsyth], pero lo veo bastante complicado por los plazos” y más aún si se requiere nueva información al candidato, opinó Julio Silva, exasesor del JNE y experto en derecho electoral.

“Si fuera pasado mañana, estaríamos 24 y el JEE tendría un solo día para emitir pronunciamiento. Salvo que el tema sea de falta de motivación y que el expediente regrese el mismo 24, y el mismo 25 el JEE vuelva a emitir una nueva decisión. Si es que el JNE advirtió que no se requirió alguna documentación, el JNE tendría que requerirla y es hace que se venza el plazo. Prácticamente veo que Forsyth va a continuar en carrera”, agregó.

Apuntó, empero, que el JEE podría seguir tramitando el expediente, pero ya no podría determinar la exclusión del postulante presidencial, puesto que el 25 es el día máximo para hacerlo. “Si es que encuentra alguna omisión o declaración falsa, podría remitir copias al Ministerio Público, pero la sanción de exclusión ya no la podría aplicar”, sentenció.

DATO

Según el cronograma electoral, el 12 de marzo es la fecha límite para la resolución de tachas y fecha límite para exclusión de candidatos por declaración jurada de hoja de vida y dádivas. Esto porque la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece que los procedimientos de exclusión contra los candidatos se resuelven, bajo responsabilidad, hasta 30 días calendario antes de la elección.

El acuerdo del JNE que determina el plazo para los JEE se tomó en enero pasado, precisamente, “a fin de asegurar que, al 12 de marzo de 2021, ya se hayan elevado y resuelto en el Jurado Nacional de Elecciones todas las apelaciones sobre tachas y exclusiones, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley”.

