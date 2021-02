El expresidente Martín Vizcarra confesó este lunes que su hermano mayor también participó del ensayo clínico de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. En un primer momento el exmandatario aseguró que solo había participado del proceso junto a su esposa Maribel Díaz.

“Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esta fase experimental y ellos decidieron también formar parte del mismo proceso. Así fue que el día 2 de octubre recibí la primera dosis donde se me entregó la cartilla de control del ensayo clínico que hoy es bueno mostrar [...] La misma cartilla fue entregada a las tres personas que hice mención”, contó en un video difundido en sus redes sociales.

Martín Vizcarra precisó que en la cartilla se indica que los tres formaron parte de un “ensayo clínico” ya que hasta esa fecha la vacuna no estaba ni autorizada ni certificada.

“En esta cartilla dice claramente que formamos parte de un ensayo clínico porque a esa fecha la vacuna como tal no estaba autorizada ni certificada. Recuerden, la vacuna china de Sinopharm fue aprobada el 31 de diciembre del año pasado 2020. Fue una decisión personal asumir el riesgo para la salud que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental”, explicó.

En su primer pronunciamiento sobre este tema, el jueves 11 de febrero, el exmandatario reconoció que recibió la vacuna del laboratorio chino Sinopharm cuando todavía era presidente de la República, como parte de los exámenes de la fase 3 que se realizaron en el Perú el año pasado.

Detalló que la segunda dosis del ensayo la recibió a finales de octubre del 2020 y que, hasta la fecha, no conoce si recibió una dosis de la vacuna o un placebo. En ese mensaje, confirmó que su esposa Maribel Díaz también fue voluntaria de los ensayos.

“Le dije a mi esposa si me quiere acompañar en la decisión voluntaria y también ella me acompañó, así que sí, efectivamente. Somos ambos parte de los voluntarios. Ninguno de mis hijos, nadie más del despacho presidencial. Quien me acompañó fue mi compañera Maribel”, precisó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Óscar Ugarte: “Podrían ser entre 15 a 20″ funcionarios del Minsa los que recibieron vacuna de COVID-19