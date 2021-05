El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, aseguró que si bien en su juventud estuvo vinculado a un movimiento de izquierda, rechazó el calificativo de “comunista” y de “abogado de terroristas”.

En entrevista con el programa de YouTube “Sálvese quien pueda”, negó conocer a Alfredo Crespo, abogado del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y enfatizó que jamás ha tratado con él.

“He estado vinculado a un movimiento de izquierda. No acepto el rótulo de pasado comunista ni el de abogado de terroristas, fui abogado de procesados e imputados de terrorismo”, aseveró al señalar que la ley le prohíbe renunciar al cargo en medio de un proceso electoral.

“Yo voy a hacer lo que debo hacer por mandato de la ley, no soy terrorista, no he sido abogado de terroristas, no estoy vinculado al terrorismo, ni tengo nada que ver con ideas extremistas”, dijo.

Salas Arenas también señaló que “probablemente” también defendió a imputados de pertenecer a Sendero Luminoso porque la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) de la Conferencia Episcopal Peruana se lo encomendó, aunque no recuerda el número.

Respecto a la posibilidad de presentarse ante el Congreso de la República, como lo plantearon algunos legisladores, el titular del JNE consideró que el pedido “no es legal” y afecta la autonomía del máximo organismo electoral.

“El pedido del Congreso de ir a comparecer al presidente del JNE es un pedido no legal, por no usar otro término. Afecta la autonomía del JNE. Yo como persona puedo ir a explicarles algunas cosas, pero como presidente del JNE no es razonable que vaya”, sentenció.

Como se recuerda, la bancada de Acción Popular presentó una moción para que el pleno debata y plantee como una exigencia que el presidente del JNE renuncie “inmediatamente” a su cargo, a pesar de que la ley de esta entidad impide que alguno de sus magistrados deje el puesto durante un proceso electoral.

Los congresistas que firman esta moción, junto al vocero Franco Salinas, son Manuel Aguilar, Wilmer Bajonero, Ricardo Burga, Otto Guibovich, Freddy Llaulli, Manuel Merino, Anthony Novoa, Rolando Ruiz y Mónica Saavedra.

Además de esto, la moción plantea una exhortación para que el Ministerio Público y el Poder Judicial inicien las investigaciones pertinentes respecto a los hechos de una “presunta vinculación que tendría el hoy presidente del JNE, doctor Jorge Luis Salas Arenas, con grupos de izquierda radical y/o terroristas en nuestro país”.

