Tras confirmarse que el expresidente Martín Vizcarra, junto a su esposa y su hermano, figuran como “invitados” en la lista de los que fueron beneficiados con las vacunas adicionales contra el Covid-19, el partido Somos Perú decidió respaldar su postulación al Congreso de la República. En la otra cara de la moneda y sin definición por el momento, figura la candidatura por Fuerza Popular (FP) de Alejandro Aguinaga, quien junto a su esposa también recibieron las dosis.

El último lunes, Vizcarra Cornejo apareció en un video vistiendo una camisa blanca sin el símbolo de Somos Perú ni el número por el cual busca acceder a una curul en el Legislativo. No obstante, lejos de haberse divorciado de los intereses políticos del partido que lo alberga, esta organización le ha dado un espaldarazo a través de su candidato presidencial Daniel Salaverry y su vocero político Alejandro Salas.

“No tendría por qué renunciar, podemos discutir a si estuvo bien o estuvo mal que no lo diga en su momento, pero él ya pidió disculpas públicas”, dijo Salaverry.

En declaraciones a Andina, el también excongresista alegó que Vizcarra sí participó “de un ensayo clínico” y que “nadie se quedó sin vacunas” a causa de que él y su familia de vacunaran.

Alegó que esta situación no afecta su candidatura y que finalmente, “el 11 de abril la población dará su veredicto”.

De otro lado, el vocero y candidato al Congreso de Somos Perú, Alejandro Salas, negó que haya un distanciamiento partidario con Vizcarra. Alegó que, el que no apareciera con su logo en el reciente video que difundió, fue porque este “quería dar sus descargos como persona”.

Para Salas, no le preocupan las investigaciones pues consideran que no existe ningún hecho delictivo cometido por el expresidente “pues ya la Universidad Cayetano ha dicho que no incurrían costos”. Por tanto, tampoco consideró que ello afecte la imagen del partido o de la plancha electoral.

“Martín Vizcarra Fue invitado al ensayo de la vacuna, él no tocó ninguna puerta; sino que para la Universidad a cargo de los ensayos, era interesante contar con el ensayo del señor Vizcarra; y recopilando todas las versiones que hemos podido ver se ha sacado un comunicado respaldando al señor Martín Vizcarra, sobre sus declaraciones y a su candidatura propiamente dicha”, concluyó.

-Aguinaga a la espera-

Nuestro partido no ha gestionado, directa ni indirectamente, vacuna alguna para nadie. Ni mi padre ni yo hemos sido vacunados. Fuerza Popular va a verificar estos hechos que nos han sorprendido totalmente. Después de hacerlo, daremos a conocer una decisión final al respecto. 2/2 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 16, 2021

Mientras tanto, la candidatura al Congreso de Alejandro Aguinaga por Fuerza Popular, ha quedado en suspenso hasta que el partido verifique las condiciones en que el exministro y su esposa, recibieron la vacuna contra el Covid-19.

La lideresa del partido y actual candidata presidencial, Keiko Fujimori, anunció que luego de ello se pronunciarán.

“Fuerza Popular va a verificar estos hechos que nos han sorprendido totalmente. Después de hacerlo, daremos a conocer una decisión final al respecto”, anunció Fujimori Higuchi.

A través de sus redes sociales, la candidata presidencial hizo hincapié en salvaguardar la actuación de Fuerza Popular, alegando que no tenían ninguna relación con la vacunación de Aguinaga.

Aseveró que ni ella ni su padre, el expresidente Alberto Fujimori, fueron vacunados.

De otro lado, la candidata a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Patricia Juárez, sostuvo que corresponde al mismo Aguinaga y al comando de campaña decidir la continuidad o no su candidatura al Parlamento.

“Frente a esa revelación, corresponde que el comando de campaña, que es el que tiene las decisiones en el partido, se tome una decisión y se pronuncie. Igualmente, le corresponde a él (Aguinaga) de manera individual, resolver; no sé en qué sentido”, consideró.

Para Juárez, esta situación no perjudicaría la candidatura de Keiko Fujimori a la presidencia y tampoco a las demás postulaciones, pues tanto su lideresa como el resto “desconocíamos este hecho”.

Al ser consultada, si fuese su caso daría un paso al costado, Juárez indicó que ella no habría estado en esta situación.

“Yo, no estaría en una circunstancia como esa. Yo he sido funcionaria publica y se las implicancias que eso significa. Corresponde a la esfera individual de cada persona”, remarcó.

