La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se manifestó sobre la asunción de Dina Boluarte como jefa del Estado, luego de su juramentación ante el pleno del Congreso.

A través de sus redes sociales, Barrios Alvarado saludó la juramentación de Boluarte Zegarra y señaló que el cargo que ocupa está dispuesto en la Constitución. Además, indicó que desde el PJ van a seguir garantizando la continuidad del servicio de justicia.

“Saludo la juramentación de Dina Boluarte, como presidenta de la República quien asume de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución ante el intento del quebrantamiento del orden constitucional de parte de Pedro Castillo”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Desde el Poder Judicial garantizamos a la ciudadanía la continuidad del servicio de justicia y nuestro compromiso con el respeto de la independencia y separación de Poderes”, agregó.

— Elvia Barrios Alvarado (@Elvia_BarriosAl) December 7, 2022

Juramentación de Dina Boluarte

Este miércoles 7 de diciembre, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República ante el Congreso, tras aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el cargo, luego de un frustrado golpe de Estado.

Durante su mensaje a la Nación hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa del Estado.