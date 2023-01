El pleno del Congreso no logró el último lunes los al menos 87 votos necesarios para aprobar –sin la vía del referéndum– una reforma constitucional que parecía inocua y de la que se esperaba consenso: la eliminación del voto de investidura para nuevos gabinetes ministeriales. El entrampamiento en el Legislativo y sobre todo la postura opositora del bloque de izquierda fue clave para dicho resultado, factores que amenazan con truncar la aprobación de otras medidas de cara a un eventual adelanto de elecciones.

En diálogo con El Comercio, ese escenario fue reconocido por legisladores de izquierda y por el secretario de la Comisión de Constitución, Alejandro Cavero (Avanza País).

Por un lado, en la agenda del pleno está pendiente la discusión de tres reformas político-electorales [ver cuadro], en cuya discusión la izquierda ha cumplido un rol opositor. Una de ellas es sobre el retorno a la bicameralidad.

Hace unos días, en entrevista con este Diario, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, sostuvo: “El menor consenso debería ser ver la bicameralidad […] Creo que con, por lo menos, una reelección [parlamentaria inmediata] ya mejora el sistema político, creo que esa [la bicameralidad] debe ser la mínima reforma”.

TEMA ESTADO DETALLES Reforma constitucional que restablece el sistema bicameral en el Congreso y la reelección parlamentaria inmediata solo por un período adicional. En agenda del pleno (ampliada el 11/1/23). — Aprobada en primera votación en el pleno (15/7/22) con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones.

— Reconsideración de votación pendiente desde el 15/7/22.

— Se opusieron Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, así como la mayoría de Perú Democrático, Acción Popular. Modificación de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para impedir designación de ministros que hayan sido censurados dentro de un mismo período constitucional. En agenda del pleno (ampliada el 23/11/22). — Dictamen aprobado en la Comisión de Constitución (2/11/22) con 10 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

— Se opusieron congresistas de Bloque Magisterial, Perú Libre, Perú Democrático e Integridad y Desarrollo. Modificación a la Ley Orgánica de Elecciones para disponer la conservación de las cédulas escrutadas por un plazo de 90 días, a fin de contar con un medio de verificación respecto de la votación y ante posibles fraudes. Debate se inició en la sesión del pleno del 15/9/22 y se pasó a cuarto intermedio. — Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución el 28/6/22 con 11 votos a favor y 6 en contra.

— Congresistas de Cambio Democrático y Perú Libre presentaron cuestión previa para que retorne a comisión, pero fueron rechazadas. Pasó a cuarto intermedio.

Por otra parte, según pudo conocer El Comercio, en la referida comisión se apunta a tener próximamente dictámenes respecto de algunos proyectos priorizados y referidos a: mayores impedimentos para postular a cargos de elección popular, la renovación parcial del Congreso (sea por mitades o por tercios), la posibilidad de renunciar al cargo de congresistas y la modificación del artículo 117 de la Constitución para ampliar los delitos por los que se puede acusar a un presidente de la República en funciones.

En tanto, pese a su postura de rechazo a reformas y a que el actual Parlamento las concrete, legisladores de izquierda han presentado en las últimas horas distintas iniciativas de corte electoral para modificar la Constitución Política del Perú.

Por ejemplo, Cambio Democrático busca incluir la exigencia de consulta popular para reformas constitucionales. Perú Democrático presentó proyectos para que la Carta Magna garantice una cuota de población indígena u originaria en el Legislativo, así como la distribución de escaños “aplicando el sistema de representación proporcional de población, territorio y recursos naturales”.

Perspectivas

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, aseveró que su bancada rechaza definitivamente la bicameralidad. “Considero que el actual Congreso ya perdió legitimidad para hacer reformas, debe hacerlo el siguiente”, apuntó, en lo que puede ser un adelanto de cómo votará su grupo ante próximos debates.

En Cambio Democrático, bancada que también fue aliada del gobierno de Pedro Castillo, su portavoz Edgard Reymundo coincidió con Cruz en que el Parlamento no tiene legitimidad. Y aunque dijo que su grupo ve con simpatía la bicameralidad, estimó que esta reforma no prosperará y no alcanzará al menos 87 votos porque “viene amarrada con la reelección”.

En cuanto a otros temas pendientes, no aseguró el respaldo de su bancada, pues sostuvo que para ello se necesita “un diálogo prudente, que sepa ceder y recoger”. “Lo que nosotros queremos es que se plantee el referéndum [por la asamblea constituyente], pero el fujimorismo no quiere [...] En tanto no haya ese diálogo sincero y transparente, no van a prosperar [las reformas]. Quizás el artículo 117″, manifestó.

En medio de las recientes protestas contra el Gobierno y el Congreso en distintas regiones del país, desde la izquierda se insiste, además, en que la salida tendría que ser la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia. No obstante, en ese escenario quien asumiría el mandato del país sería el presidente del Congreso, cargo recaído actualmente en José Williams, militar en retiro y legislador de Avanza País. En ese contexto, se plantea la elección de una nueva Mesa Directiva, pero consensos para un nuevo liderazgo de la misma tampoco se avizoran en el horizonte.

En la lectura de Cavero, la izquierda está “en una actitud desesperada de sabotear las reformas”. En esa línea, consideró que la concreción de la bicameralidad y otras reformas están en riesgo debido a esa postura.

“Ellos lo que quieren es generar el caos y este supuesto momento constituyente que les va a permitir cosechar a río revuelto. La reforma de ayer [lunes] no era polémica, controversial, había encontrado consenso en los expertos. Y votaron en contra”, sentenció.

Uno de los asuntos a definirse próximamente, además, es el adelanto de elecciones a abril del 2024. En el pleno del Congreso está pendiente la segunda votación –la primera logró 93 votos a favor–, pero uno de los escenarios que se maneja es que no se supere esta vez la valla de 87 votos. De ser así, quedaría la vía del referéndum. Desde el bloque de derecha no se ve con buenos ojos esa opción ante el temor de que la izquierda aproveche la ocasión para insistir con que se consulte a la ciudadanía la convocatoria a una asamblea constituyente.

Reymundo admitió ese escenario: “El fujimorismo y sus aliados no quieren referéndum. [Si no se alcanzan 87 votos] dejan la puerta abierta para que se haga la consulta respecto a la nueva Constitución. Se entrampa más la crisis”.