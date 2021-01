Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Daniel Olivares (Partido Morado) reconoció que consume marihuana desde hace 20 años. Fue durante una conversación con el candidato presidencial de su partido, Julio Guzmán, que el propio líder de la agrupación difundió en youtube hace unos días.

Al respecto, Milton Rojas, especialista de Cedro, advirtió sobre los peligros de adicción que genera la marihuana y recomendó a las autoridades que sean más cautas con sus declaraciones.

-El congresista Daniel Olivares contó abiertamente que él consume marihuana, ¿qué impacto puede generar en los más jóvenes?

El tema de consumo de drogas, incluyendo indudablemente al alcohol y la nicotina, ha generado siempre debates, candentes muchas veces, y las personas que son líderes de opinión o tienen un lugar importante en el engranaje social, debieran ser un poco más cautas en cuanto a sus experiencias, problemas, dado que donde están ubicadas pueden generar tendencia o influir, puede haber algún tipo de repercusión .

Sin embargo, como institución somos respetuosos de las ideas de cada persona, pero insisto en que hay que ser cautos. Si bien no todos los que consumen marihuana se vuelven adictos, sí está documentado que alrededor de un 10% de los que se exponen de manera de consumo crónico sí pueden generar problemas serios, sobre todo aquellos que tienen comorbilidades. Ese 10% que se vuelve adicto, la mayoría tiene comorbilidades. Esto es como una ruleta rusa, debiéramos ser más cautos en un país donde hay mucha pobreza y el sistema de salud es precario.

-En el caso de personas que consumen pero no muestran dependencia existe estigmatización...

En un país como el nuestro, con una serie de tradiciones, hay un calificación no positiva, desdichadamente, es verdad, y que abona de alguna forma para que determinadas personas empoderen más su consumo como una suerte de rechazo a ese estigma, seguramente prolongan sus consumos, eso pasa también con el alcohol. La actitud de la misma sociedad ojalá pudiera ser más cauta y no irse a los extremos, hay que fomentar otros tipos de prevención. Pero insisto, hay que respetar las opiniones, no hay que calificar, pero sí hay que tener en cuenta que este tipo de comportamientos puede tener una repercusión no tan buena en un país como el nuestro.

¿El consumo de marihuana puede ser la puerta de entrada para el consumo de otras drogas más dañinas?

Hay que ser equilibrados, en casos, no siempre, sí se cumple que puede escalar al abuso. Hay chicos que tienen mucha carga biológica, que han reaccionado fuertemente frente a los efectos de la marihuana, pero eso no es la norma, hay que advertir que esto es una ruleta rusa.

¿En qué momento el consumo de marihuana comienza a ser un problema?

No todos los que consumen drogas se vuelven adictos, hay ciertas condiciones que un consumidor experimental de marihuana va a hacer que progrese o avance al consumo habitual y, luego, al consumo social y, eventualmente, puede escalar a la dependencia, esto va a depender de varios factores, incluyendo la herencia, un factor no determinante pero que todos los especialistas consideramos en las historias clínicas, se pregunta a un adicto si en la familia ha habido antecedentes de adicciones, es un factor que genera vulnerabilidad.

Hay que contar el acceso y disponibilidad de las drogas, la personalidad, las comorbilidades, el desempleo, la pobreza, factores familiares, macrosociales, que entran a tallar cuando una persona comienza a escalar. Hay un 10% que se engancha, pero la mayoría no. Tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo frente al consumo frecuente.

¿Cuántos jóvenes son tratados por adicciones a la marihuana?

El último estudio de Cedro que data del 2018, a través de un tratamiento matemático, se hizo una inferencia, para ver qué cantidad de adictos a la marihuana tenemos en el Perú, estamos alrededor de 100 mil peruanos que cumplirían criterios clínicos de dependencia a la marihuana, ¿cuántos van a tratamiento? No se sabe, probablemente 5 mil, pero son la minoría porque la mayoría no acepta su condición.

Desde Cedro, ¿qué acciones se han tomado para prevenir la adicción a la marihuana en jóvenes?

Es un trabajo que hacemos desde hace más de tres décadas, hemos estado redefiniendo nuevos programas porque el mundo cambia. Cedro viene promoviendo programas de prevención en colegios, universidades, pero la prevención no es solo reducir el consumo, la prevención va más allá de hablar de drogas, se fortalece el autoestima, se incentivan los valores, todos esos temas generan ideas de prevención del consumo, por otro lado en la selva trabajamos programas para fomentar los emprendimientos lícitos, tenemos componentes de salud mental para comunidades nativas y recuperación económica.

