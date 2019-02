Ex ejecutivo de Odebrecht declara que Moreno licitó obra pese a expediente “inviable”

Igor Braga Vasconcelos Cruz, ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción, ratificó que la firma brasileña acordó entregar al menos US$4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. Ante la fiscal Geovanna Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, indicó que el 60% (US$2,4 millones) de ese monto fue para el ex gobernador regional Félix Moreno.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Vasconcelos detalló que, de la parte de Moreno, US$2 millones fueron transferidos al dueño de la consultora FX Comunicaciones, Valdemir Garreta, para cubrir los servicios que el publicista Luis Favre le brindó para su campaña de reelección en el Gobierno Regional del Callao en el 2014.



El testigo dijo además que se acordó que el 40% restante, que ascendía a US$1,6 millones, fuera destinado al empresario Gil Shavit, quien fue el enlace entre la firma brasileña y Moreno.

Durante el interrogatorio en Curitiba, que duró casi cuatro horas, el ex ejecutivo de Odebrecht también contó que el proyecto de la Costa Verde del Callao, que les fue presentado por Moreno, “era inviable” desde el punto de vista técnico. Explicó que la pista, al estar cerca del mar, corría el peligro de sufrir filtraciones de agua tras dos o tres años de inaugurada, si no se colocaba una escollera alta (un muro de rocas).

Por ello, Vasconcelos pidió al ex gobernador regional hacer las correcciones respectivas al expediente. Sin embargo, Moreno se negó a realizar las modificaciones, porque estas iban a representar que el valor de la obra (calculado inicialmente en más de S/313 millones) se incrementara y que él debiera acudir al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar un presupuesto adicional. Vasconcelos, según fuentes de este Diario, indicó que Moreno temía que el proyecto fuera observado.

El ex gobernador regional también aceleró la entrega de la obra debido a que la campaña, en la que lograría su reelección, estaba cerca.

El ex apoderado de Odebrecht relató que, en ese momento, se acordó que los cambios se ejecutaran, por medio de adendas, después de que el contrato les fuera adjudicado. Por ejemplo, uno de ellos era que la escollera pasara de medir cuatro metros de alto a seis metros.

El Ministerio Público, de acuerdo con otras fuentes de El Comercio, tiene la hipótesis de que, así como el valor de la obra subió en más de S/41 millones, a raíz de estas modificaciones, es probable que el soborno a Moreno también se incrementara.

—Reuniones en el Callao —

Vasconcelos también declaró, durante el interrogatorio, que acudió a la sede del Gobierno Regional del Callao en dos oportunidades para entrevistarse con Moreno y otros cuatro funcionarios, que la fiscal Mori busca identificar. En estas citas, el ex ejecutivo de Odebrecht les explicó sobre problemas en el expediente técnico de la obra.

Mori, relataron fuentes de este Diario, fue hace unos meses a la sede del gobierno regional a solicitar los registros de visitas, pero le informaron que estos se habían perdido.

En declaraciones a la prensa, la fiscal sostuvo que la investigación a Moreno por los sobornos que, de acuerdo con Odebrecht, recibió está “en la puerta final”.

Eduardo Roy Gates, abogado del ex gobernador regional del Callao, dijo que no es cierto que Braga haya confirmado un pago a su cliente.

“En realidad, yo considero que la declaración de Braga Vasconcelos Cruz en lo que respecta a mi patrocinado no ha aportado al Ministerio Público información de relevancia. Él no tiene conocimiento de que se le haya entregado dinero a Moreno, él no ha corroborado ningún pago, eso no es cierto, él ha dicho que existió un acuerdo, en el que él no participó”, subrayó.

En tanto, en carta dirigida a este Diario, Gil Shavit, señaló que es falso que Vasconcelos haya declarado a los fiscales que él recibió US$1,6 millones. “Debo rechazar categóricamente dicha aseveración y con la reserva que el mencionado proceso tiene, debo indicar que mi defensa legal no ha tomado conocimiento que el señor Vasconcelos haya hecho mención a la información que ustedes han mencionado”, expresó.

Para hoy está programado el interrogatorio a Luiz da Rocha Soares, tesorero internacional de Odebrecht. Estas diligencias serán dirigidas por los fiscales Carmen Caro Izquierdo, Walter Villanueva Luicho y Geovanna Mori.

Los datos

Prófugo de la justicia

Desde el 19 de enero, el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno se encuentra prófugo de la justicia, luego de ser sentenciado a cinco años de prisión efectiva por colusión a raíz de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m2, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla, Callao.



Otras investigaciones

El ex gobernador regional, además, es investigado por los casos Córpac, Gambetta y el spa del Pentagonito.