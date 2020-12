El exministro del Interior Fernando Rospigliosi estará a cargo de la seguridad ciudadana en el plan de gobierno de Fuerza Popular, según lo dio a conocer este domingo el secretario general de dicha agrupación política, Luis Galarreta.

“Él [Fernando Rospigliosi] está viendo el tema del plan de gobierno en la parte de seguridad y es parte del equipo”, sostuvo el expresidente del Congreso en diálogo con “Canal N”.

En esa línea, no descartó que Rospigliosi forme parte de la lista de candidatos al Parlamento de la agrupación liderada por Keiko Fujimori e indicó que “ese es un tema que tenemos que definirlo en los próximos días”.

Minutos después del diálogo con El Comercio, el exministro del Interior confirmó que desde hace algunos meses forma parte del equipo a cargo del plan de gobierno del partido liderado por Keiko Fujimori. Dijo no “haber conversado nada” sobre una eventual postulación al Legislativo.

“Sí, es verdad. desde hace algún tiempo estoy apoyando en el tema de seguridad. Un par de meses. A mí me invitaron a participar en el programa de plan de gobierno Luis Galarreta y Keiko Fujimori”, señaló Rospigliosi.

“No sé [si voy a postular al Congreso], no he conversado con la señora Fujimori, probablemente lo haga, no descarto nada, voy a conversar con ella”, añadió.

Rospigliosi fue ministro del Interior en dos ocasiones durante el gobierno de Alejandro Toledo. El primer periodo fue de julio del 2001 a julio del 2002, y posteriormente de julio del 2003 a mayo del 2004.

