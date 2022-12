A un día de la renovación del Gabinete Ministerial —el segundo en solo dos semanas del gobierno de Dina Boluarte—, congresistas de seis bancadas destacaron la conformación del Consejo de Ministros que encabeza Alberto Otárola y expresaron opiniones a favor de otorgarle el voto de confianza.

Si bien en las bancadas aún no hay reuniones para sentar posición colegiada sobre el tema, el punto de partida entre legisladores de grupos de derecha y centro es respaldar al Gabinete Otárola. Dicho ánimo, al momento según posturas que pudo recoger El Comercio, es más consistente en Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular y los no agrupados de Podemos Perú.

Es en bancadas de izquierda desde donde vienen las principales voces de oposición a Otárola como primer ministro, aunque a la par hay posturas divididas. Dicho escenario se da entre al menos 8 miembros de Perú Libre —Waldemar Cerrón dijo este jueves que está a favor, pero que votará como indique su bancada—; en Perú Democrático; Cambio Democrático y varios miembros del Bloque Magisterial.

También hay división al momento en Integridad y Desarrollo, mientras que este Diario intentó recoger sin éxito posturas de Perú Bicentenario.

Hasta este jueves, el primer ministro Otárola aún no informaba cuándo acudirá al Parlamento para solicitar el voto de confianza para su Gabinete. En dicho poder del Estado se espera ello para el próximo mes, considerando que hay un plazo de 30 días naturales —vencerían el 20 de enero— desde el inicio de funciones.

Para otorgar el voto de confianza se requiere mayoría simple. Una proyección inicial de este Diario da cuenta de que, al momento, el Gabinete Otárola tendría aproximadamente 71 votos a favor. Los siguientes días de gestión y la reacción del Gobierno ante la eventual continuación de protestas contra Boluarte y el Congreso será determinante para el respaldo del Parlamento, según consideraron otros parlamentarios.

Durante el gobierno de Pedro Castillo se conformaron 5 Gabinetes, pero los que encabezaron Héctor Valer y Betssy Chávez no llegaron a solicitar la confianza del Congreso.

FECHA GABINETE A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN 27/8/2 Guido Bellido 73 50 0 4/11/21 Mirtha Vásquez 68 56 1 9/3/22 Aníbal Torres 64 58 2

Bloque de izquierda

A diferencia de posturas expresadas durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, esta vez hay roles invertidos frente al Gobierno.

Perú Democrático –que en sus filas tiene a la ex primera ministra de Castillo Betssy Chávez y a Guillermo Bermejo, escudero del encarcelado docente– es tajante en su rechazo al Gabinete, según su vocera Nieves Limachi.

“Nada con este gobierno. No tiene por qué seguir esperando [Boluarte] para renunciar. Hace rato debió hacerlo. Son muchos los muertos”, dijo Limachi sobre los más de 20 fallecidos durante recientes protestas y el manejo del Ejecutivo sobre la crisis política y social. Añadió a ello sumó sus cuestionamientos a ministros “ligados a partidos de derecha”.

En Perú Libre, cuya plancha presidencial integró Boluarte, Waldemar Cerrón declaró el jueves que el hecho de que su grupo no esté de acuerdo “no significa que vamos a ser una oposición cerrada u obstruccionista”. Él se expresó a favor de la confianza, pero acotó que la bancada aún no decide. Además, se sabe que al menos 8 de sus colegas están en contra, entre ellos Silvana Robles, María Agüero, Alex Flores, Flavio Cruz, Margot Palacios, Kelly Portalatino, Wilson Quispe y Jaime Quito.

“La bancada tomará la decisión. Quien les habla personalmente está apuntando a decir que sí, porque soy de las personas que esperan cómo va el trabajo de los ministros. Sin haberlos visto trabajar no podía decir no. Con el anterior Gabinete sí no estaba de acuerdo por los muertos que hay”, manifestó Cerrón a la prensa. Flavio Cruz, vocero del grupo, aseveró que personalmente está en contra de otorgar la confianza.

Waldemar Cerrón es el único congresista de Perú Libre que, al momento, ha expresado públicamente su intención de dar el voto de confianza al Gabinete de Alberto Otárola.

En Cambio Democrático, Ruth Luque y Sigrid Bazán expresaron públicamente su oposición. Consultado sobre su parecer, Roberto Sánchez, exministro de Castillo, no precisó su postura, pero pidió “que se reevalúe las decisiones arbitrarias de la vacancia y prision del presidente Pedro Castillo”. “Hay necesidad del establecimiento del diálogo, ese diálogo que le negaron al presidente Castillo”, apuntó. Además, insistió en un referéndum para consultar una asamblea constituyente.

En el Bloque Magisterial, Alex Paredes dijo el último miércoles que dará la confianza. El jueves se sumó su colega Elizabeth Medina, quien indicó estar en contra de que se siga “obstaculizando”. “Personalmente, pienso en mi país. El resto de cuestiones personales, de que le cae bien o no, se respeta. Yo pienso hay que darles la oportunidad y que trabajen”, subrayó.

Pero el vocero Paul Gutiérrez expresó a este Diario: “Frente a los últimos acontecimientos, sobre todo las muertes de menores de edad, hay responsables y uno de ellos es Otárola, quien se desempeñaba como ministro de Defensa y no me parece atinada su designación cómo premier. Habrá que escuchar sus explicaciones y tomar posición como bancada”.

Bloque de derecha

En la vereda del frente, el vocero alterno de Fuerza Popular, César Revilla, resaltó que “Otárola tiene mayor capacidad política” que su antecesor Pedro Angulo. “Hay que darles tiempo para que puedan demostrar que solucionan los problemas. Personalmente, creo que todas las fuerzas políticas tenemos que colaborar en este momento para que el país salga de este problema”, refirió a título personal.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, destacó que el actual Gabinete es “mucho más técnico que los anteriores” y aparenta ser de estabilidad. “Estamos viendo que el Gobierno está ajustando su gabinete en función a sus resultados. Creemos que eso es positivo para la gobernabilidad. Vamos a esperar a ver cómo se desempeñan en estos días para tener algún tipo de evaluación y ver si se le va a dar o no la confianza”, advirtió, aunque precisó que su grupo aún no define postura.

En Avanza País, según se pudo conocer, aún tampoco hay una reunión para oficializar una posición. Sin embargo, fuentes de la bancada refirieron que el ánimo apunta a otorgar la confianza al Gabinete Otárola.

Jorge Montoya, de Renovación Popular, valoró el perfil técnico del Gabinete.

En el centro

En el centro, en Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú el respaldo es amplio, mientras que en Acción Popular es mayoritario.

“Con la corrección realizada, no vemos obstáculo para brindar la confianza; sin embargo, esto no es un sí absoluto, pues estaremos atentos a cómo se va desenvolviendo los acontecimiento hasta la fecha de presentación”, comentó José Jerí, de Somos Perú.

En Acción Popular, el vocero alterno José Arriola estimó entre 9 y 12 colegas quienes, al momento, darían el voto de confianza al Gabinete. “Creo yo que nadie en su sano juicio estaría en contra de darle la confianza a este Gabinete de la presidenta […] Considero que debe merecer la confianza de la mayoría de las bancadas, a excepción de aquellas bancadas recalcitrantes que no se acuerdan que la presidenta tuvo en la plancha presidencial de ellos”, puntualizó.

No obstante, aseveró que la bancada de la lampa estará vigilante. “No damos un cheque en blanco. Seguiremos en el esquema que nos corresponde por ley, el control político, a eso no vamos a renunciar”.