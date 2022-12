La fórmula aprobada es, finalmente, la propuesta por el gobierno de Boluarte y la recomendada por organismos del sistema electoral para el cumplimiento de un adecuado cronograma electoral que incluya elecciones primarias en los partidos.

La Comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García (Fuerza Popular), varió hasta en 3 ocasiones su planteamiento: su dictamen inicial proponía comicios para abril del 2023 –a raíz de proyectos de Digna Calle (Podemos Perú) y Susel Paredes (Integridad y Desarrollo)–, luego se planteó diciembre de dicho año y, finalmente, el martes pasado se sometió a debate otro texto sustitutorio con miras a abril del 2024. Calle no participó de la sesión por estar con licencia por salud.

La jornada de ocho horas –con un receso de otras 4 horas a raíz de un cuarto intermedio– empezó, como había previsto este Diario, con la aprobación de la reconsideración a la votación del pasado viernes que rechazó la realización de los nuevos comicios. Para ello hubo 94 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones.

Esa alta votación generó expectativa respecto a lo que vino después: la continuación del debate y la búsqueda de consenso para un texto sustitutorio a someter a votación. Sin embargo, el escenario previo aún estaba entrampado a raíz de las posturas de las distintas bancadas, lo que incluso llevó a pensarse en un escenario de aprobación con al menos 66 votos más ratificación en referéndum. Pero desde grupos de derecha y de centro se creía que esa última opción podría generar más disputas a futuro.

Por ejemplo, desde grupos de izquierda como Perú Libre, Perú Democrático, Bloque Magisterial, Cambio Democrático y Perú Bicentenario se insistía en que el texto sustitutorio incluya un referéndum para consultar a la población la convocatoria a una asamblea constituyente. No obstante, salvo las dos primeras bancadas y el bloque de docentes que votó dividido, los otros grupos terminaron inclinándose mayoritariamente a favor de la iniciativa de Guerra García.

Esa variación de posiciones, a comparación de la votación de la semana pasada donde se rechazó la propuesta a diciembre del 2023, fue clave. También lo fue el cambio de posturas en otras bancadas como Avanza País, Somos Perú y en la mayoría de Acción Popular y Renovación Popular, que apuntaban al 2024 con reformas necesarias.

Se llegó a 93 fotos a favor con las adhesiones orales de José Williams (Avanza País), presidente del Congreso, y María Jáuregui (Renovación Popular).

Detalles y lecturas

¿Qué pasó en ese cuarto intermedio? Según comentó Guerra García a El Comercio, tras la suspensión del pleno se quedó primero unos 40 minutos en el hemiciclo y luego fue a su despacho y a la oficina de la bancada para seguir recibiendo sugerencias. Acotó que legisladores de Perú Libre, Cambio Democrático y Somos Perú estuvieron entre quienes se le acercaron.

Para el legislador fujimorista, alcanzar los otros 87 votos en la siguiente legislatura –que inicia el 15 de marzo– dependerá del ritmo con que la Comisión de Constitución y el Parlamento avancen con reformas políticas y electorales como la bicameralidad, renovación por tercios, reelección inmediata por una vez, renuncia al cargo de congresista, entre otras.

“Esto debe ser ahora entre finales de diciembre. Espero convocar a una reunión para ordenar los temas para ir al pleno en enero, aprovechar esta legislatura [acaba el 31 de enero] y que en marzo exista una segunda legislatura”, explicó.

Consultado sobre por qué la variación de la fecha, respondió que la propuesta a julio del 2023 vino antes de golpe de Estado de Pedro Castillo y luego se escucharon las diversas opiniones. “Finalmente, se recoge la propuesta del Ejecutivo. Es una decisión que compartiremos juntos”, refirió.

Hubo, además, varios pedidos desde los diversos grupos. Desde Fuerza Popular y Avanza País incluso se había planteado que el texto sustitutorio incluya una lista de reformas constitucionales urgentes. Renovación Popular exigió que, con el adelanto de elecciones, cesen en sus cargos los titulares del JNE, la ONPE y Reniec. Francis Paredes (Bloque Magisterial) propuso que los comicios sean en el 2023 más un referéndum sobre la asamblea constituyente, la bicameralidad, reelección inmediata de parlamentarios y la reforma del sistema de justicia.

Fuentes legislativas señalaron que, durante conversaciones incluso en el comedor del Parlamento, hubo eco respecto de un pedido hecho por José Jerí durante el debate: que Guerra García tome en consideración el proyecto del Ejecutivo, lo que no había hecho hasta el momento. Y así fue.

Durante la jornada no faltaron incidentes. Miembros de Perú Libre, la única bancada que votó en bloque en contra, sostuvieron carteles pidiendo elecciones al 2023 y asamblea constituyente. Héctor Valer (Somos Perú) trajo una gigantografía con el mensaje: “Sí a la paz, no al comunismo”.

El escenario de aprobación con al menos 66 votos más ratificación vía referéndum se consideró durante la jornada ante la incertidumbre de alcanzar los 87 votos para una primera aprobación. “Si el adelanto no llega a aprobarse con 87 votos y se va a un referéndum debemos hacer una advertencia a las fuerzas políticas y ciudadanía […] El adelanto de elecciones no puede abrir la puerta a un ciclo populista que convierta la revocatoria del mandato presidencial y parlamentario en el pan de todos los días poniendo en amenaza la estabilidad de nuestro sistema democrático”, dijo Adriana Tudela [Avanza País].

A juicio de Héctor Valer (Somos Perú), un escenario de aprobación con al menos 66 votos más referéndum hubiera abierto generado un escenario de mayor confrontación para añadir preguntas adicionales a la del adelanto de elecciones. Sobre la postura de un sector de la izquierda que finalmente votó a favor de comicios en abril del 2024, manifestó a este Diario: “Siempre se han caracterizado por el doble discurso. Votan por el qué dirá el pueblo. Si no se subían a la votación del adelanto de elecciones, iban a ser los responsables del no adelanto de elecciones”, sentenció.

/ Julio Reaño

En la perspectiva de Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, las bancadas de derecha y de izquierda que rechazaron el adelanto de elecciones en primera votación comprendieron que había una propuesta final por la cual apostar. “La lectura ha sido que se tiene el tiempo para las reformas y era la última opción del día, y teníamos que salir con una decisión. Esto no podría retrasarse más”, expresó. Precisamente, durante el debate, varios parlamentarios insistieron en que la determinación tenía que tomarse el mismo martes.

“Quiero aclarar a la población peruana y mundial que nosotros no hemos votado a favor porque queremos quedarnos en el Congreso. No. Nosotros hemos tenido una propuesta de irnos antes, porque el pueblo reclama urgentemente no un cambio simple de congresistas, sino el cambio de las reglas del juego que es a través de la asamblea constituyente”, declaró a la prensa Waldemar Cerrón, de Perú Libre, respecto de la postura de su bancada.

Ruth Luque, quien previamente había insistido en que su bancada Cambio Democrático apostaba por elecciones y cambio de mando en el 2023, y que finalmente votó a favor de comicios en abril del 2024, explicó: “Las circunstancias actuales e imposibilidad de consensos en un Congreso dominado ampliamente por la derecha, coludido con Dina Boluarte, ha impuesto fecha de adelanto. En este escenario, posibilidad de un cierre congresal se hacía más lejano. Seguiremos impulsando asamblea constituyente”.

Lo que viene ahora es esperar a que, en la siguiente legislatura, se realice la segunda votación. Para que la reforma se concrete se requieren 87 votos como mínimo.