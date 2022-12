La iniciativa del Gobierno - que fue anunciada por la presidenta Dina Boluarte la noche del domingo - fue presentada la tarde de este lunes 12 de diciembre en medio de violentas protestas en distintas regiones del país.

Minutos antes, la parlamentaria Digna Calle, quien impulsó la propuesta aprobada por la Comisión de Constitución, había pedido a la jefa de Estado que respalde su iniciativa (que ya está lista para debatirse en el pleno) en lugar de presentar un nuevo proyecto.

Asimismo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, señaló que posible adelanto de elecciones “debe garantizarse la transparencia y los pasos o fases necesarias para tener elecciones justas y correctas”. “Aceleradas en el tiempo pero dentro de lo razonable”, agregó.

Tres especialistas consultados por El Comercio analizan la viabilidad de las propuestas y las reformas políticas mínimas que deben realizarse para evitar una crisis como la actual.

1. ¿Es viable adelantar las elecciones al 2023 como plantea el dictamen de Comisión de Constitución (proyecto de Digna Calle), el cual no está acompañado en paralelo de reformas políticas?

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE: No es viable porque las elecciones se darían en diciembre y elecciones en ese mes sería el peor momento [...] Debido al diseño institucional, normas y plazos de ley, un proceso electoral requiere, mínimo, un año entre la convocatoria y su realización. La presente legislatura finaliza el jueves 15 de diciembre y, la próxima, se inicia el 1 de marzo. Si hay voluntad política se puede extender la presente legislatura y aprobar la primera votación en este mes de diciembre. La siguiente legislatura se puede adelantar al primer día útil del 2023 y aprobar, por segunda vez, y así modificar la Constitución. Recién una vez publicada la ley de reforma constitucional, la presidenta de la república [Dina Boluarte] puede convocar a elecciones [...] Para muchos este plazo resulta muy extenso, pero, lo que no se calcula es que mientras más se demore el Congreso en aprobar la modificación constitucional, peligra incluso este cronograma.

Jorge Jauregui, especialista en temas electorales: Es viable porque si se convocan en marzo, [las elecciones] podrían estarse dando en noviembre. Creo que es necesario hacerlo así. El proyecto de ley ya tiene dictamen, podrían debatirlo mañana si quisieran, es voluntad política. Yo creo que sí llegan a los 87 votos ahora, y, en marzo, que es la otra legislatura, también. Y con eso tener la convocatoria de elecciones tranquilamente entre el 18 y 20 de marzo. Ojalá el Parlamento no se vuelva a meter en el proceso electoral, como pasó en las municipales y regionales, que modificaban los plazos, y eso es muy mal visto por la comunidad internacional.

Martín Cabrera, especialista de 50+1: No considero que sea viable [realizar las elecciones en 2023] para efectos de lograr una salida a crisis prolongada. No tenemos el tiempo suficiente para poder preparar o trabajar en la práctica toda la parte burocrática y operativa de una elección general.

2. ¿Y adelantarlas al 2024 como plantea la presidenta Dina Boluarte?

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE: Sin duda. Lo adecuado es que se presente un proyecto con reformas pertinentes, consecuentes y necesarias.

Jorge Jauregui, especialista en temas electorales: Legalmente sí, pero políticamente no. Ya hay muertos [en las protestas], hay inestabilidad total. No es ningún secreto, que, si el gobierno del señor Castillo fue malo con una baja aprobación, el Parlamento tiene una menor. Es un acto de provocación lo que ha hecho la señora [Dina] Boluarte con este planteamiento. La gente quiere que se vayan [todos].

Martín Cabrera, especialista de 50+1: Sería viable porque permitiría establecer reglas claras sobre como se desarrollaría el calendario electoral. Resultaría hasta necesario porque hay temas en agenda que se vienen arrastrando - desde hace 5 años, que son motivo de la crisis - respecto a la reforma política.

3. ¿Cuáles son las reformas electorales mínimas que deben realizarse ante un eventual adelanto de elecciones?

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE: Esto no es solo un problema electoral. Aquí hay una crisis de representación, con hondas fracturas económicas y sociales. En las primarias colocar un umbral del 5% porque si no nos estamos quedando con cascarones [como partidos]. Se tiene que eliminar de manera expresa el voto preferencial, que tanto daño ha hecho. La elección parlamentaria se tiene que hacer en una probable segunda vuelta electoral. También debe darse la reelección parlamentaria. Sería adecuado dividir Lima en unidades más pequeñas, nadie se siente representado por sus congresistas.

Otro punto es que los candidatos presidenciales puedan ser candidatos al Parlamento, hubiera sido un hito si en el Congreso hubiésemos tenido a Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Rafael López Aliaga, en sus bancadas. Sería distinto, las bancadas tendrían cohesión y liderazgo. Tampoco deberían candidatear los que han sido o purgado condena por terrorismo, deberían estar inhabilitados en general.

En cuanto al tema político, se debe eliminar la vacancia por incapacidad moral, porque esto ha sido absolutamente desnaturalizado y va en contra de los próximos presidentes. Se debe abrir una figura para juicio político y casos como el que acaba de ocurrir con Pedro Castillo, vale decir, cuando encuentres un delito político flagrante y no quepan discusiones. Bicameralidad, tener renovación parcial de mitad de la Cámara de Diputados en la mitad de periodo, para así refrescar y equilibrar lo que pasa en el país.

Jorge Jauregui, especialista en temas electorales: Este Parlamento carece de legitimidad para establecer reformas, seguro van a querer incorporar la reelección inmediata de congresistas y una nueva cámara [senado] para volver a elegirse.

Se requiere una reingeniería completa del sistema. Más allá del Congreso actual, lo urgente es pensar en un presidencialismo equilibrado, tenemos uno parlamentarizado, que tiene un problema: los partidos que pierden en la elección presidencial bloquean al presidente. Ello, por ejemplo, no permitiría que se le vaque por voluntad política. Asimismo, seguir con una sola cámara, pero con más escaños, será difícil esto porque aquí hay una cultura de que la política es gasto.

El problema es que eso requiere de consenso y de una amplia discusión. Por más que se ponga a un especialista si no genera consenso no se aprobará y este Parlamento es el último de los espacios en los que hay consensos.

Martín Cabrera, especialista de 50+1: Deben darse reformas como la reelección congresal, la renovación por tercios, la reelección de gobernadores, la eliminación el voto preferencial, la eliminación de movimientos regionales, es decir, un solo modelo de partidos.

Además, la incorporación de delitos de corrupción como causal de vacancia, por ese motivo , por ejemplo, lamentablemente este Congreso vio dilatado el tema relacionado a la crisis con el Ejecutivo por presuntos delitos. Pretender resultados diferentes haciendo lo mismo o dejando las cosas como están es absurdo.

4. ¿A que se debe el fracaso del sistema político?

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE: Son varias razones, algunas histórico – estructurales y otras institucionales. Asimismo, el mal desempeño de los políticos. Ha habido una serie de incentivos y desincentivos. Incentivos para que entren los aventureros, mafiosos. Desincentivos para que los buenos parlamentarios nunca más quieran regresar y otras personas no quieran entrar a la política.

Jorge Jauregui, especialista en temas electorales: Estamos fracasando porque no tenemos una lógica moderna, hemos creado desde los noventa una lógica oligarca que le da mucho poder a los grupos fácticos. Eso no es bueno para nadie.

Martín Cabrera, especialista de 50+1: Porque mantenemos un Parlamento que se guía del oportunismo legislativo, no me refiero solo a este Congreso también a gestiones anteriores. [El Poder Legislativo] hace lo popular sacrificando lo necesario. Tenemos un Poder Ejecutivo incapaz de consensuar una agenda para afrontar una reforma de mediano y largo plazo. Sin embargo, no solo el Ejecutivo y el Congreso son responsables. Lamentablemente no tenemos instituciones consolidadas, políticas y partidarias que también trabajen en mediano y largo plazo. Por otro lado, no hay instituciones públicas y privadas que sean capaces de orientar e impulsar las reformas necesarias.

Los datos La presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para abril del 2024. Ello luego de que se desataran violentas protestas contra su gobierno y el Parlamento en distintas regiones del país. Mediante un mensaje a la nación difundido el domingo, Boluarte añadió que el adelanto de los comicios deberá ir acompañado de reformas constitucionales.

Por otro lado, la propuesta de adelanto de elecciones de la congresista Digna Calle fue aprobada a inicios de diciembre y está lista para ser debatida por el pleno del Congreso. Dicha iniciativa plantea que los comicios se realicen en 2023.

En una reciente entrevista con El Comercio, el presidente del Congreso, José Williams señaló que "el adelanto de elecciones es una posibilidad que se debe considerar". "Pero en razón a una serie de consideraciones, como reformas. Las reformas que se deben hacer antes de unas elecciones son de carácter constitucional y electoral", agregó.

Al tratarse de una reforma a la Constitución, el adelanto de elecciones requiere votación calificada (87 votos) en dos legislaturas o 66 votos y ratificada en referéndum.

