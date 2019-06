George Forsyth baja 6 puntos en simpatías políticas, revela El Comercio-Ipsos

El alcalde de La Victoria George Forsyth y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori acortaron distancia en la última encuesta de El Comercio- Ipsos sobre simpatías políticas. El primero se ubica en primer lugar con 12%, seguido de la ex candidata presidencial que se mantiene en 9%.

El último mes Forsyth bajó de 18% a 12%, lo que coincide con la denuncia por violencia psicológica que le interpuso a inicios de junio su esposa, la actriz Vanessa Terkes. En tanto la situación legal de Fujimori se mantiene pues sigue con prisión preventiva por presunto lavado de activos provenientes de Odebrecht.

(Infografía: Antonio Tarazona) Infografía

En tercer lugar se ubica Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta Humala, con 6%, dos puntos más que el mes pasado. Este cumple una condena de 19 años, que termina el 2024, por el asesinato de policías en el Andahuaylazo.

Le sigue el primer ministro Salvador del Solar con 5%, seguido del economista y líder del Partido Morado, Julio Guzmán; el alcalde de Lima Jorge Muñoz; la lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónica Mendoza, y el líder de Alianza para el Progreso César Acuña. Todos ellos con 4%.

Sin embargo, cabe destacar que un mayoritario 31% respondió que no simpatiza con ningún personaje político.

Por debajo de 4% están el ex presidente Ollanta Humala, para quien la fiscalía ha pedido 20 años de prisión por lavado de activos, y el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, también señalado por haber recibido financiamiento electoral de Odebrecht.

-¿Dónde están los simpatizantes?-

La mayoría de simpatizantes de George Forsyth pertenece a los sectores socioeconómicos a, b y c que viven en la zona urbana de Lima, mientras que en el caso de la ex candidata presidencial corresponden a los sectores c, d y e repartidos casi por igual en Lima y en el interior del país.

En el caso de Antauro Humala, la mayor parte de sus seguidores pertenece al sector e y vive en las zonas rurales; mientras que la simpatía por el presidente del Consejo de Ministros es mayor en el sector a de las zonas urbanas de Lima y provincias.

(Infografía: Antonio Tarazona) Infografía

-"Pudo ser mayor"-

Para el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, la caída de la simpatía por Forsyth se debe sin duda a la denuncia interpuesta en su contra por su esposa; sin embargo, consideró que el efecto pudo ser mayor. En todo caso señaló que este descenso de seis puntos podría revertirse.

Sobre el caso de Antauro Humala, Torres recordó sus recientes apariciones en medios anunciado un interés en postular a la presidencia en el 2021, y consideró que esto "podría haberlo ayudado" a subir su popularidad en el área rural. "Formalmente eso [postular a la presidencia] no es posible porque sigue preso y no podría ser candidato", puntualizó.

Torres comentó que en todo caso "es la expresión de un sector de la población, especialmente de los sectores rurales, donde se expresa un rechazo a la clase política en su conjunto", a lo que se suma el escándalo del caso Lava Jato. Anotó que su discurso es radical, autoritario y xenófo, e incluso siempre esta hablando de fusilar a los gobernantes de turno.

Sobre el 31% de personas que dijeron que no simpatizan con ningún político, Alfredo Torres subrayó que reflejan el desinterés y la desconfianza que hay en el país. Este porcentaje, agregó, es el que decide al final en las elecciones. "Por ahora no hay indicios del perfil de ese candidato", mencionó.

La abogada Jeanette Llaja, especialista en temas de género, señaló que no se podía dejar de conectar la cifra de aprobación a George Forsyth con la alta tolerancia que existe aún en el Perú frente al tema de la violencia contra las mujeres, y, en general, hacia la desigualdad entre hombres y mujeres.

Llaja comentó que si bien el caso del alcalde esta aún en el ámbito de las medidas de protección, ha generado polémica poniendo en evidencia un doble discurso y una serie de estereotipos contra las mujeres al decir que estas denuncian porque quieren perjudicar y manipular.

Consultada si los entrevistados valoran más que el alcalde erradique a los ambulantes por encima de una denuncia en su contra, Llaja respondió que existe una disociación de lo que significa el perfil de la persona política. "¿Cuántos congresistas han sido demandados por alimentos?", se preguntó a manera de ejemplo.

Agregó que si pudiéramos definir un perfil de político adecuado para este país tendríamos que tener un estándar coherente entre lo público y los vínculos familiares.