George Forsyth: "Proponemos que la corrupción sea declarada de lesa humanidad"

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró que de ganar las Elecciones Generales del 2021 propondrá que los delitos de corrupción sean declarados “de lesa humanidad”.

El exalcalde de La Victoria consideró que un cambio de la Constitución no sería una solución para la crisis que vive el país y que si se realiza una reforma de la Carta Magna los corruptos “van a seguir robando al país”.

“Pueden hacer todos los cambios que quieran y van a seguir robando al país y no va a llegar ninguna carretera, no va a llegar el colegio y la salud. Por eso nosotros proponemos la Constitución anticorrupción, para que la corrupción sea declarada de lesa humanidad y que los corruptos paguen hasta el último de sus días por lo que hicieron con el Perú”, sostuvo en una visita a la región de Cajamarca.

“Muchos dicen que hay que cambiar la Constitución, que hay que hacer una nueva, pero ningún político dice lo más importante. Vamos a cumplir 200 años, 12 constituciones y ninguna nos protege de los corruptos, ninguna”, señaló.

En esa línea, Forsyth cuestionó que se critique su falta de experiencia y recordó su gestión en la Municipalidad de La Victoria entre el 2018 y el 2019.

“Nos critican y nos atacan porque no somos corruptos. Dicen que soy muy joven, que no tengo experiencia. Pero no saben que yo vengo del distrito más caótico del Perú y lo hemos recuperado. Hemos inaugurado parques, hemos hecho pistas, policlínicos; hemos limpiado al distrito de la mafia y de la corrupción y aun así nos critican”, manifestó.

