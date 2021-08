Conforme a los criterios de Saber más

La renuncia de Héctor Béjar a la cancillería no es el único objetivo de la oposición. La bancada de Renovación Popular empezó la recolección de firmas para presentar tanto una moción de interpelación como una de censura contra el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones.

El vocero de ese bloque parlamentario, Jorge Montoya, había adelantado que plantearán ese tipo de acciones de control político contra otros integrantes cuestionados del Gabinete de Guido Bellido. En el documento que elaboraron argumentan que Carrasco incurrió en una incompatibilidad, pues “al jurar el cargo de ministro de Estado había pedido licencia como fiscal, lo cual no significa renuncia al cargo en el Ministerio Público”.

Montoya señaló que la prioridad es conseguir las firmas de otras bancadas para presentar la moción de censura antes que la de interpelación. Afirmó que es válido optar por este camino, puesto que presentar primero una interpelación es facultativo, no un paso previo necesario.

En el Congreso existen antecedentes de presentación de mociones de censura antes de pedidos de interpelación. Los más recientes son dos: el que presentó en el 2008 Javier Bedoya contra el Consejo de Ministros presidido entonces por Jorge del Castillo tras el caso de los ‘petroaudios’, y otro del 2010 contra Aurelio Pastor, entonces titular de Justicia, por el caso del indulto a José Enrique Crousillat. Ninguna de las mociones fue admitida a debate, pues los ministros renunciaron antes.

En el caso de Del Castillo –como ahora con Carrasco– se citó al constitucionalista Óscar Díaz Muñoz, quien en 1997 publicó el libro “La moción de censura en el Perú”. Este Diario intentó comunicarse con el experto para que explicara sus argumentos, pero no respondió.

En cambio, el constitucionalista Francisco Eguiguren, quien antes sostenía la misma tesis que Díaz, explicó que si se leen por separado los artículos 131 y 132 de la Constitución sobre interpelación y censura, “uno puede interpretar que se trata de dos procedimientos de control político parlamentario independientes”. Sin embargo, agregó que ya no se puede entender así, pues el reglamento del Congreso, en su artículo 86, plantea que la censura procede luego de la interpelación, una invitación a informar o que el ministro sea renuente a acudir.

José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso y especialista en derecho parlamentario, coincidió con este punto de vista. “La emotividad generada por el ambiente político que puede vivir el país no puede estar al margen de las reglas de funcionamiento de un órgano como el Congreso. Incluso en marchas en las que hubo muertos y heridos hace muchos años, el Congreso cumplía con invitar al ministro. No lo censuraba antes de escucharlo”, opinó.

En otras bancadas también hay incomodidad por la presencia de Carrasco en el Gabinete. Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, señaló, a título personal, que ella lo interpelaría. Mientras que José Williams, de Avanza País, insistió en la necesidad de cambiar a los titulares de Transportes, Defensa, Interior y Trabajo.

Esta no es la única iniciativa contra Carrasco. El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) informó que en la siguiente sesión de la Comisión de Defensa se debatirá la invitación al titular del Interior para que explique la situación de su designación y sobre la inspección de Inspectoría de la policía a las oficinas de la Dircote. La citación sería para después del 26 de agosto, fecha de la presentación del Gabinete Bellido ante el Congreso para solicitar la confianza.

Por otro lado, en la agenda del pleno de hoy se ha programado debatir la moción presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) para invitar a Carrasco al pleno a fin de que informe sobre la intervención a la Dircote; una invitación a Bellido para que explique las investigaciones abiertas en su contra por la fiscalía en Huánuco; además de un llamado al ministro de Educación, Juan Cadillo, respecto al progresivo retorno a clases, y otro al ministro de Salud, Hernando Cevallos, sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Además, se verán las mociones para declarar como un “acto inmoral” la designación de Bellido como jefe de la PCM, el pedido de censura a la Mesa Directiva del Congreso, y la conformación de una comisión que investigue las designaciones de funcionarios en el gobierno de Castillo, entre otras.

Descartan a Rodríguez Cuadros

Hasta el cierre de esta edición, el presidente Pedro Castillo no había decidido quién será el reemplazante del sociólogo Héctor Béjar en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, informó que el exministro Manuel Rodríguez Cuadros no ocupará ese puesto. En los últimos dos días, Rodríguez Cuadros hizo visitas a Palacio de Gobierno, por lo que se especuló sobre su incorporación al Gabinete.

El primer ministro Bellido también señaló que no se había decidido que Luis Raygada, exembajador del Perú en Venezuela y excandidato al Congreso por Perú Libre, vaya a ocupar ese puesto. Esa posibilidad fue mencionada luego de que el mismo Raygada anunció en Twitter que regresaba al país en apoyo al jefe del Estado.

Estas demoras ocurren en medio de los cuestionamientos a la cancillería por el retraso en la llegada de los lotes pendientes de vacunas contra el COVID-19.

