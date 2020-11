Conforme a los criterios de Saber más

Ayer por la noche, Daniel Soria, procurador general del Estado, informó que Delia Muñoz, nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, le pidió que dejara su cargo. Soria Luján ocupa la procuraduría general desde febrero pasado.

De acuerdo a Soria, el pedido para separarlo de la procuraduría general respondería a la voluntad del Ejecutivo de replantear su estrategia frente a la demanda competencial que el Gobierno de Martín Vizcarra presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) en setiembre, con la finalidad de que interprete la causal de vacancia por incapacidad moral permanente.

“Esa renuncia se me pidió, según entendí, porque se quiere realizar una nueva estrategia procesal en el caso del proceso competencial que se va a ver el día miércoles [18] en el Tribunal Constitucional”, declaró en RPP.

Según Soria, además, Muñoz le manifestó que la exprocuradora ad hoc Katherine Ampuero lo relevaría en el cargo.

Se niega a renunciar

Luego de la cita con Muñoz, Soria participó en una reunión virtual con los dos miembros del consejo directivo de la Procuraduría General del Estado para abordar el pedido de la ministra. Allí se decidió que el procurador no renunciará al puesto.

“Luego de una deliberación vía remota, hemos decidido no renunciar a nuestros cargos, ni yo ni los dos miembros del consejo directivo, porque creemos que este sistema garantiza una autonomía y esta tiene que preservarse”, dijo.

Por su parte, la ministra Muñoz negó que haya planteado desistir de la demanda competencial sobre la vacancia presidencial.

“No lo he planteado en ningún momento [desistir de la demanda competencial ante el TC sobre la vacancia presidencial], no lo he pedido. Dejemos eso a un costado. En ningún momento he planteado alguna posición, solo coordinaciones sobre la estrategia para llevar adelante la audiencia del día miércoles”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Ministra de Justicia sobre procurador Soria: “Está alterando algunos conceptos”

Cabe precisar que el artículo 106 del Código Procesal Constitucional establece que, una vez admitida la demanda, el TC puede impulsar el proceso de oficio, “con prescindencia de la actividad o interés de las partes”.

El 17 de setiembre último, el máximo intérprete de la Constitución admitió a trámite la demanda, aunque rechazó la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo, que tenía como objetivo suspender el primer proceso de vacancia presentado contra Vizcarra.

Por otro lado, la nueva titular de Justicia no confirmó si Ampuero reemplazará a Soria en la Procuraduría General del Estado, aunque señaló que es una persona “muy reconocida” y que “puede ser convocada al igual que cualquier otra persona para colaborar en un caso como procuradora ad hoc como abogada”.

El Comercio intentó comunicarse con la ministra Muñoz y la exprocuradora Ampuero, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas.

