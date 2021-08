Conforme a los criterios de Saber más

Tres días después de la renuncia del sociólogo Héctor Béjar, el diplomático Óscar Maúrtua de Romaña juró anoche como ministro de Relaciones Exteriores. La ceremonia se celebró anoche en Palacio de Gobierno. “Acepté el cargo para servir al país”, había declarado el flamante canciller en una breve comunicación con El Comercio antes del anuncio oficial.

Maúrtua es un diplomático en situación de retiro que participó en los equipos de transferencia de Perú Libre. En el gobierno de Alejandro Toledo ocupó el cargo de canciller. También fue secretario general de la Presidencia en el segundo mandato de Fernando Belaunde, entre otros cargos.

En el período de Toledo, Maúrtua tuvo una participación activa en el proceso de extradición de Alberto Fujimori, quien se encontraba detenido en Chile debido a una orden de captura internacional. En la última campaña, rechazó el pedido del excandidato presidencial Rafael López Aliaga para que el mandatario Francisco Sagasti solicitara a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría del proceso electoral.

Su designación no cayó bien en Perú Libre, sobre todo porque en el partido no están de acuerdo con la salida de Béjar. El congresista Guillermo Bermejo escribió en Twitter: “Espero sea una broma de mal gusto la novedad que será Óscar Maúrtua el nuevo canciller. Una persona alineada a la política injerencista de los Estados Unidos no puede representar a un gobierno de izquierda”.

“Me han informado que él va a mantener la política exterior que planteó Héctor Béjar. Estoy en plan Santo Tomás, ver para creer”, indicó Bermejo en conversación con este Diario. Añadió que esperará que el mismo ministro diga que mantendrá los lineamientos de política exterior planteados por el partido y el Gobierno.

Una posición similar tuvo el legislador Jaime Quito. “No me parece adecuada la elección, pero respetamos la decisión del presidente. En todo caso, el ministro nombrado tiene que respetar la política exterior designada por el Gobierno y por el exministro Béjar, [...] porque este es un gobierno de izquierda que tiene una política antiimperialista”, expresó.

Antes de oficializarse el nombramiento del nuevo canciller, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, había escrito en Twitter: “La derecha quiere más, quiere ganar el gobierno pese a perder las elecciones. No les basta haber retirado al canciller Béjar, quieren desnaturalizar al gobierno”.

Esta designación ha generado malestar no solo en Perú Libre, sino también entre las fuerzas aliadas, pues genera interrogantes acerca de si esto significa un cambio en la política exterior y si se ha hecho para calmar las aguas en la oposición y la cancillería. También hay dudas sobre si se insistirá en darle protagonismo al Grupo de Lima.

Las fuentes consultadas para esta nota indican que la cancillería es un frente delicado en el oficialismo, pues los sectores de izquierda más radical no permitirán muchas concesiones a la oposición.

La politóloga Paula Távara consideró que la designación de Maúrtua manda un mensaje al cuerpo diplomático, pues se ha colocado a alguien con experiencia en el sector. Esto es algo diferente a lo que se ha visto en las otras carteras del Gabinete Bellido.

“Eso puede ser positivo, sobre todo si tenemos en cuenta el rol que cancillería cumple con el tema de la compra de vacunas y que ahora pareciese que podría haber alguna demora a causa de esta crisis”, añadió Távara.

Maúrtua asistió ayer a Palacio de Gobierno para conversar con el presidente Castillo. Luego fue a la Presidencia del Consejo de Ministros a reunirse con Guido Bellido. Lo acompañó el diplomático en retiro Carlos Velasco.

“Yo no voy a hacer comentarios; respeto todas las opiniones. Soy un demócrata, tengo una trayectoria democrática y estoy sirviendo a un gobierno democrático y constitucional”, dijo Maúrtua anoche al ser consultado sobre las declaraciones de Bermejo.