La mandataria Dina Boluarte aseguró que no tuvo conocimiento de una “supuesta presión ejercida” por el entonces ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, al expresidente ejecutivo de EsSalud, Arturo Orellana, para pagar 41 millones de soles a la empresa Aionia.

A través de respuestas dadas a unas preguntas formuladas por el programa “VIII Mandamiento”, de Canal N, la presidenta indicó que se enteró del caso a través de los medios de comunicación.

La jefa de Estado descartó que tenga "mayor conocimiento" sobre supuestas presiones a EsSalud para el pago a la empresa Aionia. Siga la declaración en exclusiva en #CanalN pic.twitter.com/DdhHb2RH0o — Canal N (@canalN_) August 25, 2023

“Respecto al señor Adrianzén, debo negar categóricamente haber tenido conocimiento alguno de una supuesta presión ejercida, reiterando una vez más que no tengo mayor información sobre ello y que tomé conocimiento del caso a través de la prensa”, expresó.

Además, enfatizó que, apenas conoció el caso, convocó a Adrianzén y Orellana para conocer los detalles del pago y que ambos funcionarios le precisaron que el desembolso era regular y que era producto de un laudo arbitral. No obstante, afirmó que dictó como medida inmediata que “no se realizara ningún otro pago más de deuda similar a ningún proveedor”.

“Ni bien me enteré de las noticias, convoqué al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Adrianzén, quien me informó que dicho pago era regular; y el señor Orellana, presidente de EsSalud, indicó que dicho pago fue producto de un laudo arbitral que no se pudo apelar y que tenía sentencia consentida”, manifestó.

Consultada sobre si Adrianzén “actuó individualmente o hubo algún otro funcionario de mayor rango que estimuló al exministro para presionar a Orellana”, Boluarte precisó que esa pregunta debería ser respondida por Adrianzén en el marco de la investigación fiscal que se le sigue e insistió que no tiene mayor conocimiento sobre esos detalles.

El caso

Hace unos días se conoció que la jefa de Estado respondió de manera esquiva a las preguntas de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la investigación que afronta su exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén y el expresidente del Seguro Social de Salud (EsSalud) Aurelio Orellana por el caso Aionia.

Las pesquisas se iniciaron luego que se conociera sobre el pago ordenado por un laudo arbitral de S/ 41 millones de EsSalud a favor de la empresa Aionia, la cual obtuvo en agosto del 2020 la adjudicación para la compra de pruebas rápidas en medio de la pandemia del COVID-19.

La Contraloría detectó indicios de que el proceso fue dirigido para favorecer a la empresa y que los bienes fueron entregados fuera del plazo, por lo que el desembolso se había paralizado y se había impuesto una multa de 4,1 millones.

Sin embargo, EsSalud anuló la mencionada multa y procedió a hacer el pago, luego de conversaciones y coordinaciones por WhatsApp que fueron reveladas por El Comercio en las que se aprecia que Alfonso Adrianzén habría tenido injerencia directa.

Aurelio Orellana, expresidente ejecutivo de EsSalud, declaró el 28 de junio ante el Ministerio Público que el exministro Luis Alfonso Adrianzén le pidió que “le avise cuando se realice el pago” de Essalud a Aionia.

Además, Orellana declaró que no tenía conocimiento de la deuda a Aionia hasta que Adrianzén le comentó del asunto en una reunión que le pidió tener en su despacho el 25 de enero, dos semanas antes de que se concretara el desembolso de S/41 millones.

Por ello, el pasado 21 de agosto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo Luis Alfonso Adrianzén Ojeda por el caso de pagos indebidos a la empresa Aionia Technology Corporation.