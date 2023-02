La presidenta Dina Boluarte aseguró que el Gobierno seguirá trabajando sin detenerse ante la violencia de las protestas que, según comentó este viernes, solo son acatadas por un grupo mínimo de la población peruana.

“Llamo a la reflexión a aquel grupo minoritario que aún sigue convocando marchas de protesta y a estas violentas, cuya agenda no son ninguno de los temas que hoy hemos tratado en esta conferencia de prensa”, señaló tras la presentación de los avances del Gobierno tras dos meses de gestión.

“Seguramente seguiremos llamando e instalando la agenda de cada región. No nos vamos a cansar y la violencia no nos va a detener [...] No generemos el caos. Nosotros como Gobierno no nos vamos a detener frente a la violencia. La responsabilidad es de todos los peruanos, inclusive de este grupo minúsculo que aún quiere generar caos, desorden y violencia”, agregó.

Dina Boluarte señaló que las protestas tienen una agenda política y no con los reclamos sociales que aseguró están justificados por años de abandono. Por esto, dijo que las exigencias políticas deben ser dejadas de lado hasta una campaña electoral.

“La agenda de estas marchas de protesta llevadas con violencia están anteponiendo una agenda política. El tema político dejemos para época de campaña y que en su oportunidad se puedan resolver”, manifestó.

En esa línea, reiteró su llamado al diálogo a todos los líderes de los partidos políticos y a las organizaciones sociales y civiles para establecer una agenda país.